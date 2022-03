von sk

Am Dienstagabend, 15. März, haben zwei Männer hochwertige Werkzeuggeräte nach einem Diebstahl in Laufenburg zu Hause gehortet. Gegen 18.45 Uhr waren die beiden dabei beobachtet worden, wie sie ein Geschäft über eine Notausgangstüre mit einem beladenen Einkaufswagen verließen. Mehrere Kartons verstauten sie in einem Auto und fuhren davon. Anhand des abgelesenen Kennzeichen wurde die Halteranschrift von der Polizei überprüft. Dabei konnte der zuvor gesehene Pkw von einer Polizeistreife angehalten werden. Im Kofferraum lagen leere Verpackungen. In der Wohnung der beiden Tatverdächtigen im Alter von 18 und 44 Jahren fanden sich dann auch die dazugehörigen Arbeitsgeräte im Wert von ca. 1300 Euro.