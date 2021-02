Auf dem Dach der Hans-Thoma-Schule in Laufenburg wird eine Photovoltaik-Anlage installiert. Es handelt sich dabei um eine Anlage mit unter 30 Kilowatt Leistung zur Eigenstromnutzung. Die drei Stadträte der Grünen verlangten eine größere Anlage, um Strom auch ins Netz einspeisen zu können. Die Gemeinderatsmehrheit folgte am Montag aber dem Vorschlag der Stadtverwaltung, die wegen des zusätzlich erforderlichen technischen Aufwands eine größere Anlage als unwirtschaftlich ansieht.

Im Auftrag der Stadt hatte das Ingenieurbüro Kienle aus Ostrach zwei Varianten untersucht, neben der Anlage mit unter 30 Kilowatt Leistung auch eine mit einer Spitzenleistung von 114 Kilowatt. Für diese sei aber beispielsweise die Verlegung eines neuen Erdkabels erforderlich, die Schule müsse einen Raum zur Unterbringung technischer Anlagen abgeben, sagte Bürgermeister Ulrich Krieger. Insgesamt seien Investitionen von über 200.000 Euro erforderlich, davon etwa die Hälfte für die Anlage selbst. Zur Realisierung der gewählten Variante genügten 60.000 Euro, davon 46.000 für die Anlage selbst.

„Das ist ein kleiner, zaghafter Schritt“, nannte Malte Thomas (Grüne) die Entscheidung für die Eigenstromvariante, gegen die er als einziger stimmte. Thomas verlangte wie seine Fraktionskollegen Jürgen Weber und Raimund Huber, die sich beide enthielten, dass der Gemeinderat grundsätzlich überlegen müsse, wie mehr Solarstrom auf den Dächern öffentlicher Gebäude produziert werden könne. Einen kommunalen Ausbauplan hatte in der Bürgerfragestunde bereits Martina Matt vom Bund für Umwelt und Naturschutz Laufenburg-Murg vorgeschlagen.

Bürgermeister Krieger verwies darauf, dass die Stadt in den letzten Jahren eine Million Euro in umweltfreundliche Energieversorgung investiert habe und im Bereich Wärmeplanung den gesetzlichen Erfordernissen weit voraus sei. Stadtrat Robert Terbeck (SPD) nannte es richtig, dass die Stadt in erster Linie auf Anlagen nur zur Eigenversorgung setze. Er schlug vor, auch auf dem Feuerwehrhaus Süd eine Photovoltaikanlage zu installieren.