Auch in den schweizerischen Gemeinden ist die finanzielle Lage nicht mehr so rosig. So plagt etwa Laufenburg/Schweiz ein Sanierungsstau. Das Schulhaus Blauen wurde letztmalig im Jahr 2006 modernisiert. Jetzt hat sich ein erheblicher Sanierungsbedarf aufgestaut – und zwar derart, dass sich einzelne Eingriffe aus sicherheitsrelevanten Gründen nicht mehr aufschieben lassen. Der Laufenburger Stadtrat hat entsprechende Richtofferten eingeholt. Zusammen ergibt sich so ein Investitionsbedarf über 555.000 Franken. Dafür soll ein Kredit aufgenommen werden. Der Stadtrat setzt das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Gemeindeversammlung am 16. November.

Größte Posten des Sanierungsprojekts: der Umbau des Zeichnungszimmers über 150.000 und der Umbau des Lehrerzimmers über 140.000 Franken. Letzteres ist gemäß Botschaft seit 1977 nicht mehr verändert worden und für die Schulgröße zu klein. Ein Angebot für den Umbau des Zeichnungszimmers sei bereits vor 17 Jahren eingeholt worden – jedoch die Ausführung bis heute verschoben.

Ersetzt werden soll weiter die Audioanlage in der Turn- und Sporthalle. Dies, weil sich eine Reparatur der alten Anlage nicht mehr lohne. Dazu kommt der Ersatz des Lifts, bei dem die Elektronik Probleme macht, der Austausch der defekten Aulawand sowie die Anschaffung eines neuen Beamers. Vorgesehen ist zudem der Ersatz der Bodenbeläge in sechs Schulzimmern.

Die letzte Sanierung des Schulhauses Blauen reicht ins Jahr 2006 zurück. Nicht nur deswegen erachtet der Stadtrat die Sanierung als notwendig. „Eine zeitgemäße Infrastruktur trägt zur Sicherheit, zur Attraktivität des Arbeitsplatzes und zur Umsetzung des neuen Lehrplans mit einer guten Lernatmosphäre bei“, befindet er.

Hinsichtlich Schulanlage Blauen bleibt es aber nicht bei einem Kreditantrag. So soll mit einem weiteren Kredit über 450.000 Franken eine Photovoltaikanlage auf der Dreifachturnhalle Blauen erstellt werden. Der Kreditantrag hat ­seinen Ursprung in der Gemeindeversammlung von Juni 2022. In dieser genehmigte der Souverän einen Antrag, durch den der Stadtrat die Erstellung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Liegenschaften prüfen sollte.

Aufgrund der angespannten finanziellen Lage sieht der Stadtrat eine Ausführung der PV-Anlagen in Tranchen vor. Bei Ausführung der vorliegenden Variante brauche es netzseitig keine Leistungserhöhung.

Gemäss Wirtschaftlichkeitsrechnung wird die Anlage in etwa elf Jahren amortisiert sein.

