von sk

Der Vorstand der Herbstmesse Laufenburg (Hela) hat am Donnerstag schweren Herzens und mit großem Bedauern beschlossen, dass die Hela wie schon im Vorjahr aufgrund der Corona-Pandemie auch 2021 nicht stattfinden wird. „Lange waren wir optimistisch, dass 2020 eine Ausnahme bleibt und wir die traditionelle Hela in diesem Jahr wieder durchführen können“, sagt Präsident Raffael Blaser. Das Interesse seitens der Gewerbetreibenden war groß, fast alle Standflächen in der Stadthalle und dem Zelt waren ausgebucht. Auch die Standplätze auf dem Markt wären wiederum sehr beliebt gewesen.

„Wir standen im Austausch mit dem Kanton“, führte Blaser aus. Dabei habe sich jedoch gezeigt, dass eine Durchführung der Hela in der aktuellen Lage schwierig zu realisieren gewesen wäre und die Besucher, aber auch die Ausstellerinnen und Aussteller und die Beizli von Einschränkungen betroffen gewesen wären. Hinzu kommt die aktuelle Lage mit den erneut steigenden Fallzahlen und die Ankündigung des Bundesrates, dass es möglicherweise zu Verschärfungen der Vorschriften kommt.

Laufenburg Der Laufenpark in Laufenburg wandelte sich vom Industrieareal zum Einkaufszentrum Das könnte Sie auch interessieren

„Unter Einbezug all dieser Parameter haben wir letztlich entschieden, auf die Durchführung im kommenden Oktober zu verzichten. Es wäre nicht die Hela geworden, die wir alle kennen und die 20.000 bis 30.000 Personen jeweils so gerne besuchen“, sagt Blaser. Mit ihren drei Säulen – Gewerbeausstellung, Markt und Chilbi – lebe die Hela unter anderem von ihrem Volksfestcharakter und vom fröhlichen Beisammensein. „Wir hätten zu viele Abstriche machen müssen und das stimmige Ganze, das die Hela ausmacht, wäre zu einem Flickenteppich geworden.“ Die Herbstmesse gehört im Herbst traditionellerweise zu Laufenburg und zur Region und so steht auch bereits der Termin fürs kommende Jahr fest. Die 72. Hela soll nun vom 7. bis 9. Oktober 2022 stattfinden. „Wir sind zuversichtlich, dass wir uns in einem Jahr an der Hela zu einem großen Volksfest treffen können“, so der Hela-Präsident.