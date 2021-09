von sk

Auch dieses Jahr wird die grenzüberschreitende Laufenburger Altstadtweihnacht nicht stattfinden. Dies teilen als Veranstalter das Altstadtteam Laufenburg und das Gewerbe Frick-Laufenburg sowie die Stadtverwaltungen beider Laufenburg mit. Nach Gesprächen mit allen Verantwortlichen sei entschieden worden die Altstadtweihnacht wie bereits 2020 abzusagen. „Die aktuellen Corona-Vorschriften auf beiden Seiten des Rheines könnten aktuell nicht erfüllt werden. Ebenso ist ungewiss, welche Regelungen im Dezember gelten werden“, teilt Bürgermeister Ulrich Krieger mit. Mit Lockerungen der Corona-Auflagen sei aktuell eher nicht zu rechnen. Gleichwohl habe aufgrund der Vorlaufszeit für die Organisation jetzt eine Entscheidung getroffen werden müssen.

Die Altstadtweihnacht hätte vom 17. bis 19. Dezember abgehalten werden sollen. Weil sie laut geltender Corona-Verordnung als Veranstaltung und nicht als Verkaufsmarkt einzustufen wäre, hätte das Veranstaltungsgebiet klar abgegrenzt und die Zugangskontrolle mit Überprüfung von 3G (Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete) oder sogar 2 G (nur Geimpfte und Genesene) gewährleistet werden müssen. In beiden Städten sei dies wegen der vielen Zugänge, der Wohn- und Geschäftshäuser, der öffentlichen Einrichtungen und dem Bahnhof praktisch nicht umsetzbar. Ob der am Sonntag, 19. Dezember, geplante Krämermarkt in der Andelsbachstraße stattfinden kann, steht aktuell noch nicht fest.