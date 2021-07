Im zweiten Jahr in Folge wird es 2021 in Laufenburg keinen Apfelmarkt geben. Der Gewerbeverband Laufenburg als Veranstalter und die Stadt haben gemeinsam schweren Herzens entschieden, die für 10. Oktober geplante Veranstaltung abzusagen. „Die aktuellen Corona-Bestimmungen lassen eine Großveranstaltung in dieser Art leider nicht zu. Wir bedauern dies sehr und hoffen, dass die beliebte Veranstaltung 2022 wieder durchgeführt werden kann“, teilten Monika Ebner-Oeschger als Organisatorin, Dietmar Fink als Vorsitzender des Gewerbeverbands und Ulrich Krieger als Bürgermeister in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Im Augenblick seien bei den niedrigen Corona-Inzidenzen von unter 10 zwar Großveranstaltungen mit bis zu 1500 Teilnehmern erlaubt, sagte Krieger gegenüber unserer Zeitung. Es sei aber zum einen nicht vorhersehbar, wie sich die Inzidenzen bis Oktober entwickeln, zum andern sei nicht klar, wie bei einer Veranstaltung wir dem Apfelmarkt die Teilnehmerzahl reguliert werden solle. Krieger: „So was funktioniert beispielsweise in einem Stadion aber nicht in einer Stadt mit vielen Zugängen.“

Unklar ist, ob im Schweizer Laufenburg vom 8. bis 10. Oktober die 72. Herbstmesse Hela abgehalten werden kann. Auch sie hatte 2020 wegen Corona abgesagt werden müssen. „Die Vorbereitungen für die 72. Hela laufen auf Hochtouren“, teilt das Organisationskomitee auf der Hela-Homepage (hela-messe.ch) mit, schränkt aber ein, dass noch unsicher sei, ob die Hela stattfinden könne. Bis gegen den 20. August will das Organisationskomitee eine Entscheidung treffen.