„Ab Anfang März wird am neuen Bürgerbüro gebaut“, verkündete Bürgermeister Ulrich Krieger in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Bis zum Herbst soll alles fertig sein und das neue Bürgerbüro bezogen und für den Publikumsverkehr geöffnet werden können.

Platzmangel im Rathaus

Platzmangel im Rathaus führte dazu, dass das Bürgerbüro in neue angemietete Räume gleich neben dem Rathaus unmittelbar beim Tor zur Altstadt umziehen wird. In diesen Tagen wird mit den Bauarbeiten begonnen. Der Bestand wird im Inneren des Gebäudes dazu komplett bis auf den Rohbau zurückgebaut und dann entsprechend den neuen Anforderungen und Nutzungen wieder aufgebaut.

Von außen wird sich das Bürgerbüro der gegebenen Fassadengestaltung anpassen. Sebastian Schume, im städtischen Bauamt zuständig für die Planung und Durchführung von Bauprojekten, stellte den Gemeinderäten das Farb- und Materialkonzept für die neuen Räume vor. Dazu hatte er allerlei Originalmuster mitgebracht.

Farben und Fußbodenbelag

Bestimmende Farbtöne für Wände, Decken, Böden, Türen- und Fensterrahmen des neuen Bürgerbüros sind vor allem Grau und Weiß. Dazu gesellt sich im Bereich des Ordnungs- und Standesamtes ein Fußbodenbelag in warmer Holzoptik. Größtenteils sollen Vinylböden verlegt werden. Lediglich im Mitarbeiterbereich ist ein textiler Bodenbelag vorgesehen.

Das Kopfsteinpflaster des Rathausplatzes soll in den überdachten Eingangsbereich eingezogen werden. Akustikdecken werden für ein angenehmes Arbeitsklima sorgen. Über dem Eingangsbereich werden das Wort „Bürgerbüro“ und das Logo der Stadt Laufenburg mittels hinterleuchteten Buchstaben, in gebürstetem Aluminium, angebracht werden. Die Kosten für diesen Posten bezifferte Schume mit zusätzlich 5950 Euro. Die Kosten für die vorgeschlagenen Oberflächen sind bereits in der Kostenrechnung enthalten. Der Gemeinderat stimmte vollumfänglich zu.

In der Gemeinderatssitzung wurden zudem die Arbeiten für die Elektroinstallation vergeben. Die geschätzten Kosten lagen bei 116.620 Euro. Mit einem Angebotspreis von rund 117.216 Euro, erhielt die Firma Elektro Buck GmbH aus Albbruck den Zuschlag.