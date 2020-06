von Charlotte Fröse

Lange und gut hat sich Annekatrin Mickel überlegt, ob sie eine Bewerbung auf den Posten des Herrischrieder Bürgermeisters abgeben will, wie sie berichtet. Kurz vor Ablauf der Bewerbungsfrist gab sie am Montag dann doch noch ihre Bewerbungsunterlagen im Rathaus ab. Bestärkt zu diesem Schritt wurde Annekatrin Mickel aus ihrem Umfeld.

Auch der Umstand, dass sie bei der Gemeinderatswahl 2019 auf der Liste der Grünen von Null auf Hundert immerhin 424 Stimmen auf sich vereinigen konnte, habe sie zur Bewerbung motiviert, wie sie erwähnt. Mit diesem Ergebnis landete sie auf dem vierten Listenplatz und verpasste nur knapp den Einzug in den Gemeinderat.

Zur Person Annekatrin Mickel ist diplomierte Landschaftsökologin, Natur- und Erlebnispädagogin. Sie wurde 1978 in Dresden geboren. Seit August 2012 lebt sie mit ihrem Lebenspartner und den drei Kindern in Herrischried. Sie absolvierte ein Studium der Landschaftsökologie an der Ernst-Moritz-Arndt Universität zu Greifswald. Es folgte eine Weiterbildung zur Naturpädagogin an der Freiburger Naturschule sowie eine Weiterbildung bei EOS Erlebnispädagogik. Freie Bildungsträger und das Biosphärenreservat Schaalsee waren wichtige Stationen auf ihrem beruflichen Werdegang. Seit 2014 ist sie freiberuflich tätig. Sie engagierte sich beim Umbau und der Weiterführung der Arbeit in der Landschaftspflege und Umweltbildung mit Schulklassen, in Zusammenarbeit mit der biologischen Station Hotzenwald. Seit 2015 ist sie freie Tourenleiterin zu landschaftskundlichen Themen im Hotzenwald. Als Bildungsreferentin der freien Wälderakademie, einer Bildungsplattform zu Themen der Landschafts- und Naturerfahrung, Landschaftsnutzung und -pflege sowie Kulturhistorie, ist sie seit 2019 aktiv. Außerdem engagiert sie sich als Teamerin im Freiwilligendienst (FÖJ), wo sie junge Erwachsene während des Freiwilligen Ökologischen Jahres begleitet.

„Ich stelle mich der Herausforderung“, erklärt die 42-jährige diplomierte Landschaftsökologin, Natur- und Erlebnispädagogin. Die heute freiberuflich tätige Annekatrin Mickel bringt allerdings auch eine fünfjährige Erfahrung aus ihrer Zeit im öffentlichen Dienst mit.

Der Draht zu den Menschen in der Gemeinde ist ihr wichtig, ebenso wie das aktive miteinander Gestalten der Gemeinde. Der Mensch, die Natur und deren Nutzung sieht sie als Mosaiksteine, die sich zusammenfügen müssen. Für Herrischried sieht sie Potential im Bereich der touristischen Marschrichtung, wobei sie eine Vereinigung von Umwelt, Natur und Landwirtschaft als machbar und erstrebenswert ansieht. Ein weiteres Anliegen ist ihr die Sorge um die gemeindliche Wasserversorgung. Die Gemeinschaftsschule Hotzenwald sieht sie als wichtige Chance im Bildungssystem, gerade im ländlichen Raum. Langfristig müsse jedoch an der Gestaltung gearbeitet werden, betont sie.

Um sich der Herrischrieder Bevölkerung zu präsentieren, plant sie eine öffentliche Vorstellung im eigenen Raum, ein Datum steht noch nicht fest. Sicher wird sie jedoch nicht von Haus zu Haus gehen, um mit den Herrischriedern zu sprechen, wie sie betont. Infos erteilt sie auch per Telefon 07764/933 20 46 und im Internet (www.naturschulen.de) gibt es weitere Informationen zu Annekatrin Mickel.

Die Bürgermeisterwahl in Herrischried ist am 19. Juli. Als gewählt gilt, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen auf sich vereinigen kann. Ist dies nicht der Fall, findet am 2. August eine Nachwahl statt. Bei dieser Neuwahl entscheidet die höchste Stimmenzahl. Weiter kandidieren um das Amt des Herrischrieder Bürgermeisters die Gemeinderäte Christian Dröse (CDU) und Manfred Krüger (FW).

Die Amtszeit vom jetzigen Bürgermeister Christof Berger endet am 1. September. Nach 16-jähriger Amtszeit tritt er nicht mehr zur Wahl an.