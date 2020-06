von Charlotte Fröse

In der ersten Sitzung seit der Corona-Pandemie tagte der Rotzler Ortschaftsrat am Dienstagabend erstmals in der Halle des Bürgerhauses – gemäß den Hygienevorgaben mit bis dato ungewohnt großem Abstand. Ortsvorsteher Manfred Ebner stellte in der Sitzung das Ehepaar Angelika und Klaus Weniger vor, die sich seit Juni um das Bürgerhaus kümmern.

„Mit Klaus und Angelika Weniger haben wir unsere Wunschkandidaten für die Betreuung des Bürgerhauses bekommen“, betonte Manfred Ebner. Der Ortschaftrat sei dankbar dafür, dass das Ehepaar, das in Rotzel bestens bekannt sei, den Auftrag angenommen habe und somit das Bürgerhaus weiter gut betreut werde, so Ebner.

Gerhard Kaiser war 38 Jahre im Dienst

Die Betreuung des Bürgerhauses hat das Ehepaar Weniger von Gerhard Kaiser übernommen. Insgesamt 38 Jahre lang stand Gerhard Kaiser im Dienst für Rotzel, neun Jahre davon als Hausmeister im Bürgerhaus seit dessen Eröffnung. Kürzlich wurde der 78-Jährige in den Ruhestand verabschiedet. Ortsvorsteher Ebner berichtete, dass Kaiser auf dessen besonderen Wunsch still und leise verabschiedet wurde. So sei er eingestellt worden und so wolle er aus dem Dienst ausscheiden, zitierte Ebner den jetzigen Ruheständler. „Gerhard Kaiser hat viel in der Gemeinde bewirkt und seine Aufgaben mit Bravour erledigt“, lobte Ebner. Die Gemeinde sei dankbar, dass sie ihn hatte, betonte der Ortsvorsteher.

Vielfältige Aufgaben

Der 50-jährige Bauleiter Klaus Weniger wird sich neben anderen Aufgaben auch um die technischen Dinge rund um das Bürgerhaus kümmern. Eine erste Aufgabe hat er bereits erledigt: Unter seiner Regie wurde kürzlich der Eingang zum Probelokal der Rotzler Musik im Untergeschoss begradigt.

Seine 48-jährige Ehefrau Angelika, von Beruf Einzelhandelskauffrau, wird sich künftig auch um die Vermietungen kümmern. Derzeit steht die Halle für Veranstaltungen nicht zur Verfügung. Nach den Sommerferien werde die Lage neu bewertet und dann entschieden, ob, wann und wie die Halle wieder vermietet werden kann, so Ebner.