Die diesjährige Imker-Hauptversammlung fand etwas verspätet wegen der Corona-Pandemie erst im August, statt wie üblich im März, statt. In seinem Tätigkeitsbericht, den ihr Vorsitzender, Bernward Lohr vor den 36 Mitgliedern, die zu diesem Zweck an den Lehrbienenstand gekommen waren, vortrug, musste auch er von den vielen Ausfällen der Imkertreffs, des Tages der offenen Tür und des Weihnachtsmarktes, berichten. Trotzdem haben die Imker ihre Bienen gut versorgt, so dass das Bienenjahr 2020 eines der ertragreichsten war, wohingegen 2021 ein Totalausfall war. Das Gelände am Lehrbienenstand wurde gepflegt und die Königinnenzucht betrieben.

Die Königinnenzucht ist, wie Herbert Siebold, der die Züchter AG bis vergangenes Jahr leitete, trotz Corona in den Jahren 2019 und 2020 besonders gut verlaufen. So wurden 2019 von den 63 Königinnen, die auf die Insel Juist gebracht wurden, 57 begattet und 2020 waren es von 51 Königinnen 49, die begattet wurden. Dies waren ausgezeichnete Zuchterfolge, bei denen friedliche, sanftmütige Bienen in den Bienenstöcken das Ergebnis waren, bei denen die Imker gefahrlos in kurzen Hosen ihre Bienen versorgen Honig ernten können. Herbert Siebold hat nun die Leitung rechtzeitig, auf dem Höhepunkt seines Erfolges, an Alexander Köpfer und Bernhard Rüd übergeben, die seine Arbeit fortsetzen werden. Viele Imker sind inzwischen selbst in der Lage, Königinnen zu züchten. Als Anerkennung für besondere Verdienste wurde Herbert Siebold mit der Medaille des „Hauensteiner Immenschnieder“ geehrt. Außerdem erhielten für 25 Jahre Mitgliedschaft Patrick Menzel und Rolf Briegel die Ehrennadel in Silber des Deutschen Imkerbund verliehen.

Der Kassenbericht, den Bernhard Rüd vortrug und der trotz einer großzügigen Spende von 5.000 Euro mit einem hohen Fehlbetrag abschloss, wurde von den Kassenprüfern Ursula Malzacher und Klaus Langer, für sachlich korrekt befunden. Der Fehlbetrag rührte zum einen aus den erhöhten Ausgaben für die Lagerhalle und die Kosten für das Erstellen der Festschrift zum 100-jährigen Bestehen des Imkervereins und zum anderen aus dem Fehlen der Einnahmen durch die ausgefallenen Märkte, wie dem Weihnachtsmarkt und dem Ausfall des Tages der offenen Tür. Der Imkerverein kann diesen Fehlbetrag aufgrund seinen Kassenlage verkraften und hofft auf bessere Zeiten nach Corona.

Wie Heinz Vogt, der die Entlastung des Vorstandes vornahm, in seinen Dankesworten an den Vorstand Bernward Lohr erwähnte, ist der Imkerverein in seiner 100-jährigen Geschichte in den vergangenen zehn Jahren noch nie so gut vorangekommen. Dazu zählt unter anderem der Ausbau des Lehrbienenstandes, der Bau des neuen Lagerraumes, in dem der Schleuderraum und das Materiallager Platz gefunden haben und die Durchführung der Imkerkurse. Er lobte auch die Bereitschaft Lohrs, Kritik anzunehmen und Vorschläge positiv umzusetzen.

Der Imkerverein Hauenstein ist aus dem 1920 gegründeten Imkerverein Hotzenwald hervorgegangen. Er hat 116 aktive Mitglieder und betreut 674 Bienenvölker. Vorsitzender ist Bernward Lohr. Informationen im Internet (www.imkerverein-hauenstein.de).