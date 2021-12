In Laufenburg geht am 22. Dezember eine Corona-Teststelle in Betrieb. Es befindet sich vor dem Zugang zum Gartenstrandbad. An sieben Tagen die Woche durchgehend von 10 bis 16 Uhr werden hier Antigen-Schnelltests mittels Abstrich durchgeführt. Testtermine können über eine Homepage gebucht (testtermin.de/laufenburg) aber auch spontan wahrgenommen werden.

Betreiberin des Testzentrums ist eine von Santina Hebenstreit und Sven Letfuss eigens gegründete Firma. „Unsere Familie wohnt in Laufenburg. Deshalb wissen wir, dass es hier bisher zu wenig Testmöglichkeiten gab“, sagte Hebenstreit am Dienstag gegenüber unserer Zeitung. Das Testzentrum sei vom Gesundheitsamt Waldshut zertifiziert, dem dafür unter anderem ein Hygienekonzept vorgelegt werden musste. Fünf Mitarbeiter seien für die Abnahme der Tests vom Roten Kreuz geschult worden, jeweils zwei seien immer im Einsatz. Es sei geplant, die Testzeiten für Berufstätige auszuweiten.

Das Testzentrum ist in einem von der Betreibergesellschaft angemieteten Bürocontainer untergebracht. Der Standort an der Andelsbachstraße sei mit der Stadtverwaltung abgestimmt, sagte Hebenstreit. Man habe diesen Ort ausgewählt, weil er zentral liege und es ausreichend Parkplätze gebe, erklärte Bürgermeister Ulrich Krieger.

Weitere Testmöglichkeiten gibt es in Laufenburg in der Praxis Boettcher & Höller (07763/4411, laufenburg@boettcheronline.de) montags bis freitags 8 bis 12 Uhr, montags und donnerstaga 17 bis 19 Uhr, dienstags 14 bis 16 Uhr sowie im Ärztezentrum Hochrhein (testkalender.de/aerztezentrum-hochrhein) montags, dienstags donnerstags 12 bis 13 Uhr. Beide Praxen testen nur nach Terminvereinbarung.