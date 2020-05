Laufenburg vor 2 Stunden

An den Kindergärten gibt es auch nächste Woche nur Notbetreuung

Das Land hat den Eltern am Donnerstag die Ausweitung der Notbetreuung an den Kindergärten versprochen. Problem: Die dafür nötige Änderung der Corona-Verordnung ist bis heute nicht erfolgt. In Laufenburg wird deshalb wohl erst ab Montag kommender Woche die Betreuung ausgeweitet werden können.