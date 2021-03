von sk

Nach ihrem dreijährigen Probedienst setzen Regine und Michael Born ihre Arbeit in der evangelischen Kirchengemeinde fort. Das Pfarrehepaar teilt sich weiterhin die Pfarrstelle und wird am Sonntag, 21. Marz, von Dekanin Vogel in einem Gottesdienst um 16 Uhr in das Amt eingefuhrt. Es sind aufgrund der Beschrankungen keine Plätze in der Kirche frei.

Laufenburg Das Pfarrerpaar Born übernimmt die Stelle in der evangelischen Kirchengemeinde in Lauenburg nun fest Das könnte Sie auch interessieren

Daher wird es eine Live-Ubertragung des Gottesdienstes ins Internet geben, sodass wenigstens die digitale Teilnahme moglich ist. Dazu ist ein Gerät mit Internetzugang erforderlich (Computer, Tablet, Smartphone). Auf der Internetseite (www.ekilauf.de/einfuehrung) ist kurz vorab der Link zum Livestream zu finden. Der Gottesdienst beginnt am 21. März um 16 Uhr, die Aufzeichnung ist auch im Nachhinein verfügbar. Alle Interessierten sind eingeladen, von zu Hause aus dabei zu sein.