Im Laufenburger Stadtteil Binzgen soll endlich das Baugebiet Hau realisiert werden. Zwar besteht für die 1,1 Hektar große Fläche nördlich der Binzger Straße und östlich des Rüttelewegs bereits seit 1994 ein Bebauungsplan. Doch bis auf drei Gebäude entlang der Ledergasse wurde dieser bisher nicht umgesetzt. Am Montag nun beschloss der Gemeinderat, eine Änderung des Bebauungsplans auf den Weg zu bringen. Hau II sieht sieben Einzel und drei Doppelhäuser vor. Der Entwurf des wird im Rathaus öffentlich ausgelegt.

„Das kann für Binzgen ein wichtiger Entwicklungsimpuls sein“, sagte Bürgermeister Ulrich Krieger. Nach Bauplätzen für Einzel- und Doppelhäuser bestehe in ganz Laufenburg schon seit Jahren eine große Nachfrage. Im Augenblick verfüge die Stadt in Binzgen aber über keine Bauplätze. 2020 sei das unbebaute Grundstück in relativ stark geneigter Südhanglage an einen neuen Eigentümer veräußert worden, erklärte der Bürgermeister. Der neue Eigentümer sei auf die Stadt wegen einer Änderung des Bebauungsplans zugekommen.

Stadtplaner Till O. Fleischer stellte die Neuplanung vor, die sich stark an der früheren Planung orientiert. Entlang eine rauf halber Höhe des Rüttelewegs abzweigenden Stichstraße gruppieren sich im nördlichen Bereich vier Einzelhäuser und im südlichen Bereich zwei Einzel- und drei Doppelhäuser, ein weiteres Einzelhaus soll über den Rütteleweg erreichbar sein. Insgesamt böten die 13 Baugrundstücke Raum für etwa 40 Einwohner, so Fleischer.

Der Neuentwurf reduziert die Anzahl der Baugrundstücke und damit die bauliche Dichte. Ein bisher vorgesehener Fußweg quer durch das Quartier von der Ledergasse hinab zur Binzger Straße entfällt. Ein Fußweg entlang des Rüttelewegs soll aber, soweit möglich, hergestellt werden. Das ganze Gebiet ist als allgemeines Wohngebiet mit zwei zulässigen Vollgeschossen ausgewiesen.

Stadtrat Raimund Huber (Grüne) erkundigte sich nach dem Bedarf an weiteren Mietwohnungen in Laufenburg. Bürgermeister Krieger sagte, dass zuletzt zahlreiche Bauvorhaben für Mehrfamilienhäuser am Siedlerweg, an der Rappensteinstraße, an der Zimmermannstraße und auch in Hochsal sowie das Projekt der Baugenossenschaft in Rhina genehmigt worden seien. Die ländliche Struktur des Ortsteils Binzgen spreche gegen die Errichtung von Mehrfamilienhäusern hier.

Wegen der Regenwasserentsorgung an dem stark geneigten Hang machte sich Robert Terbeck (SPD) Sorgen: „Reichen die vorhandenen Kapazitäten aus?“ Krieger antwortete, dass zwar kein Vorfluter bestehe, sich das Baugebiet aber direkt am Hauptsammler befinde. Deshalb erwartet er keine Probleme.