In Laufenburg gibt es seit einiger Zeit ein regelmäßiges Theaterangebot speziell für Kinder ab drei Jahren bis ins Grundschulalter. Die Schauspielerin Mirjam Orlowsky hatte die Idee dazu. Und in Nathalie Blankenhorn von der „Halle 12“ fand die Schauspielerin eine Mitstreiterin, die ihr eine Bühne zur Verfügung stellen konnte.

Seit September des vergangenen Jahres sind im Abstand von drei Monaten bereits die ersten Kindertheaterstücke gelaufen und das mit großem Erfolg. Am 16. Juni, endet mit „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“ die Saison. Doch das neue Programm steht bereits.

„Nachdem Nathalie und ich uns einig geworden sind, habe ich mich gleich daran gemacht, ein Programm auf die Beine zu stellen“, erklär Mirjam Orlowsky. Die Schauspielerin stammt ursprünglich aus Tübingen und kam vor zehn Jahren nach Laufenburg. „Ich habe es immer bedauert, dass es in Laufenburg kein Kindertheater gibt“, erklärt die Mutter von drei Kindern. Auf die Halle 12 ist sie aufmerksam geworden, weil ihre Tochter dort tanzt. „Ich habe Nathalie gefragt, ob es dort eine Möglichkeit für Kindertheater-Aufführungen gibt und sofort waren wir uns einig.“

Sie selbst steht als eine Schauspielerin des Duo Mirabelle regelmäßig auf der Kindertheaterbühne, aber auch zu anderen Ensembles hat sie Kontakt aufgenommen und ein Programm zusammengestellt. Das Besondere beim Laufenburger Kindertheater ist, dass es sich ausschließlich um Schauspiele und kein Puppentheater handelt.

Sie hat alle Kindergärten und Grundschulen nicht nur in Laufenburg, sondern auch in Bad Säckingen, Murg, Albbruck und in der benachbarten Schweiz, angeschrieben. „Von Anfang an haben wir an jedem Aufführungstag zwei Uhrzeiten festgelegt“, erklärt sie weiter. Vormittags sind um 10 Uhr Schulen und Kindergärten zu Besuch, mittags um 14.30 Uhr können alle Kinder kommen. „Mit den Vorstellungen am Vormittag, erreichen wir auch die Kinder, deren Eltern sonst vielleicht kein Kindertheater besuchen würden oder können“, ergänzt Nathalie Blankenhorn. Mit der Vorstellung im Juni sei momentan auch eine Zusammenarbeit mit der Kulturkooperation „Fließende Grenzen“ in der Entstehung. „Wir werden im Rahmen der Kulturreihe, am

10. August mit dem Stück „Hokuspokus – Zauberei an Fäden“ zu sehen sein“, freut sich Mirjam Orlowsky. Im Herbst startet das neue Programm. Am 13. Oktober wird das Theater „Herzeigen“ mit dem Stück „Traumfresserchen“ auf der Bühne stehen. Am 1. Dezember folgt das Märchen „Froschkönig“ mit dem Theater „Hammerschmiede“ aus Rottenburg. Am 1. März 2024 zeigt das Theater Herzeigen das Tanztheater „Das kleine ich bin ich“ und das Duo Mirabelle zeigt am 7. Juni 2024 „Jolante sucht Crisula“. Vorstellungsbeginn in der neuen Saison ist jeweils um 10 und um 15 Uhr. Tickets gibt es ausschließlich vor Vorstellungsbeginn an der Tageskasse.