von Brigitte Chymo

Die grenzüberschreitende Altstadtweihnacht ist aufgrund Corona zwar abgesagt, dafür aber gibt es „Adventszauber-Abende“ im schweizerischen Laufenburg. Die Tourist-Info lädt jeweils Freitag vor den Adventsonntagen zu einem Bummel durch die weihnachtlich geschmückten Gassen der Altstadt ein. Immer zwischen 17.30 und 21 Uhr haben verschiedene Geschäfte geöffnet und an Ständen im Freien werden heiße Getränke und Knabbereien angeboten. Musikalische Gruppierungen treten an verschiedenen Standorten auf.

Trotz Absage der Altstadtweihnacht hatte sich das Dekoteam des Fördervereins Laufenburg Tourismus auch dieses Jahr wieder viele Gedanken um eine schöne Dekoration der mittelalterlichen Gassen in Laufenburg/CH gemacht. „Die machen sich enorm viel Arbeit, und es ist wahnsinnig schade, dass man nichts anbieten kann“, so Andrea Baumann, Leiterin der Tourist-Info in der Schweizer Schwesterstadt. Aus dieser Situation heraus entstand die Idee, etwas zu organisieren, was mit den in der Schweiz geltenden Coronaregeln vereinbar ist und von dem zusätzlich auch die Gewerbebetriebe etwas haben.

Ergebnis waren die „Adventszauber-Abende“, dessen Konzept der Stadtrat auch bewilligte. Mit im Boot neben verschiedenen Gewerbebetrieben sind auch Vereine, verschiedene Gewerbe und der Gewerbeverband Gewerbe Region Frick-Laufenburg. Letzterer, in normalen Zeiten Organisator der Altstadtweihnacht, übernahmen die Gestaltung der Flyer und unterstützen beim Rahmenprogramm.

Unterschiedliche Coronaregeln

Dass die „Adventszauber-Abende“ an der Laufenbrücke haltmachen und sich nicht in der badischen Schwesterstadt fortsetzen, hat mit Corona zu tun. „Die unterschiedlichen Bestimmungen macht die Sache schwierig“, verweist Baumann auf Erfahrungen aus der Kulturnacht. Ganz abwesend ist der badische Teil dennoch nicht: „Bürgermeister Ulrich Krieger wird zur Eröffnung kommen“, verrät die Leiterin der Tourist-Info.

Auftakt am 26. November

Start der „Adventszauber-Abende“ ist diesen Freitag, 26. November, von 17.30 Uhr bis 21 Uhr. Zusätzlich zu den offenen Betrieben am Marktplatz/Marktgasse und Wasengasse, sind auf dem Laufenplatz verschiedene Verpflegungsstationen. Fix an allen vier Freitagabenden sind das Beckmobil Maier und die Schoggiwerkstatt. Vereine, die sich an den Freitagen abwechseln, ergänzen das Angebot.

Zum Rahmenprogramm gehören an jedem Freitag ein Selfie-Point auf dem Marktplatz sowie Drehörgeler und Dudelsackspieler, die in den Gassen unterwegs sind. Freitag, 3. Dezember, wird ab 19 Uhr an verschiedenen Stationen der Jodlerklub Laufenburg-Rheinfelden auftreten, am Freitag, 10. Dezember, ab 19.15 Uhr der Jugendchor Gipf-Oberfrick und am Freitag, 17. Dezember, ab 19 Uhr die Stadtmusik Laufenburg.