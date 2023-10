Der Mangel an Erzieherinnen beschäftigt derzeit alle Kommunen – in Laufenburg führt er nun zu einschneidenden Maßnahmen. Wie Bürgermeister Ulrich Krieger gegenüber dem SÜDKURIER bestätigt, mussten mehrere Kinder bereits den Kindergarten wechseln, weil das Anngebot nicht aufrecht zu erhalten war.

Eltern des erst 2022 eröffneten Kindergartens Eulennest hatten sich an unsere Zeitung gewandt und das Vorgehen der Stadt kritisiert. Freundschaften und Vertrauen, welches die Kinder untereinander aufbauen würden, seien hierdurch gefährdet.

Der 2022 eröffnete Kindergarten Eulennest in Laufenburg. | Bild: Alexander Jaser

Bürgermeister Ulrich Krieger bestätigt in einem Gespräch, dass tatsächlich acht Kinder von Verlegungen betroffen seien, „von denen aber vorher keines im Eulennest war.“ Es handele sich vielmehr „bei sieben Kindern um einen Wechsel aus der Kindergrippe Löwenburg und bei einem Kind, welches bereits vier Jahre alt ist, um eine Neuaufnahme.“

Von den Krippenkindern würden „zwei noch etwas länger – über die Vollendung des dritten Lebensjahres hinaus – in der Krippe betreut und fünf Kindern wurde anderweitig ein Platz angeboten.“ Dieses Angebot sei allerdings vorerst bis zum April 2024 befristet.

Dünne Personaldecke zwingt zum Handeln

Als Grund für die Verlegungen nennt Ulrich Krieger die angespannte Personalsituation bei den Laufenburger Kindergärten. 51 Vollzeitstellen seien gegenwärtig in den sieben städtischen Einrichtungen besetzt, hinzu kämen zehn Ausbildungsstellen und vier Unterstützungskräfte.

In vier Einrichtungen würden dennoch insgesamt vier Vollzeitkräfte fehlen. „Die Personaldecke ist immer dünn und wir starten hier mit einem absoluten Minimum ins neue Jahr. Deshalb haben wir auch die Ausbildungszahlen erhöht, um neue Kräfte zu gewinnen“, meint Krieger.

Keine Neuaufnahmen im Eulennest

Der Personalmangel im Kindergarten Eulennest sei durch den Wegfall zweier Erzieherinnen entstanden. Deshalb könnten gegenwärtig auch „keine neuen Kinder aufgenommen werden, Zusagen wurden mit dem Angebot gemacht, Kinder vorerst in anderen Kindergärten unterzubringen“, ergänzt er. Geplant sei für den Kindergarten Eulennest eine Kapazität von 50 Plätzen in zwei Gruppen – gegenwärtig seien jedoch nur 28 Plätze in einer Gruppe belegbar.

Kindergärten in Laufenburg Insgesamt verfügen die Kindergärten der Stadt Laufenburg über fast 500 Plätze. Die Zahl der Kindergartenmitarbeiter mache mit 51 Erzieherinnen, den Reinigungs- und Verpflegungskräften sowie den Hausmeistern inzwischen den größten Anteil unter den städtischen Beschäftigten aus. Die Stadt Laufenburg unterhält 6 Kindergärten und eine Kindergrippe. Hinzu kommt der Kindergarten Hochsal in kirchlicher Trägerschaft: Kindergarten Binzgen: 2 Gruppen / 4 Vollzeitstellen / 53 Plätze. Kindergarten Eulennest: 1 Gruppe (geplant 2) / 2,4 Vollzeitstellen / 28 Plätze aktuell belegbar (geplant 50). Kinderkrippe Löwenburg: 4 Gruppen / 9,4 Vollzeitstellen / 40 Plätze. Kindergarten Luttingen: 3 Gruppen / 5 Vollzeitstellen / 74 Plätze (aktuell 65 belegbar). Kindergarten Rappenstein 5 Gruppen / 12,55 Vollzeitstellen / 123 Plätze (davon 30 Ganztagsplätze). Kindergarten Rheinschatz in Rhina: 5 Gruppen, davon 1 Krippengruppe / 11,3 Vollzeitstellen / 113 Plätze (davon 10 Ganztagsplätze und 10 Krippenplätze). Kindergarten Rotzel: 1 Gruppe / 2 Vollzeitstellen / 28 Plätze. Kindergarten Hochsal (in kirchlicher Trägerschaft): 1 Gruppe / 2 Vollzeitstellen / 28 Plätze. Gegebenenfalls noch freie Plätze können bei den jeweiligen Einrichtungen angefragt werden.

„Hier hat sich der Personalstand in den letzten zwölf Jahren verdoppelt und das Personal reicht trotzdem nicht aus. Es gibt mehr Kinder, die verlängerten Öffnungszeiten, die Ganztagsbetreuung sowie die U3-Gruppen und notwendige Qualitätsverbesserungen werden den Personalbedarf noch weiter erhöhen“, erläutert Bürgermeister Ulrich Krieger – auch sei „bei den Gehältern in den letzten Jahren deutlich nachgebessert worden.“

Kosten wachsen stetig

Für die Entwicklung auf der Kostenseite hat die Entwicklung der Personalausgaben bei der Stadt Laufenburg erhebliche Bedeutung: „Der Richtwert des Landes, den Kostendeckungsbeitrag durch Elternbeiträge bei etwa 20 Prozent anzusiedeln, liegt weit ab von der Realität. Die Stadt Laufenburg hatte in den letzten Jahren einen durchschnittlichen Kostendeckungsbetrag von etwa 12 bis 14 Prozent.

Der Zuschussbedarf – der von der Stadt getragen wird – liegt für die städtischen Einrichtungen im Jahr 2023 knapp unter drei Millionen Euro, 2024 werden die drei Millionen überschritten.“ Er kann daher „für die Zukunft nicht ausschließen, dass wir bei der gegenwärtigen Personallage bis zum Jahresende im neuen Jahr Kinder eventuell abweisen müssen – aber wir werden alles tun, damit es nicht so weit kommt“, so Krieger.