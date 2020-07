von Susanne Eschbach

Der Abriss der Räume im Dachgeschoss und im Untergeschoss des Altbaus der Hans-Thoma-Schule war der Startschuss für die größte Baumaßnahme des ersten Bauabschnitts im Rahmen der Umbauarbeiten an der Hans-Thoma-Schule. Jetzt machten sich Bürgermeister Ulrich Krieger, Bauamtsleiter Roland Indlekofer sowie der ausführende Architekt Ernesto Preiser mit Projektleiterin Yvonne Reich und der Schulleiterin der Hans-Thoma-Schule, Janine Regel-Zachmann, ein erstes Bild von den Bauarbeiten. Bis zum Jahresende werden diese Bauarbeiten rund 1,2 Millionen Euro von der Gesamtsumme von rund sieben Millionen Euro geschluckt haben.

Bis die Abrissarbeiten beendet sind, werden auch diese Wände der Vergangenheit angehören. | Bild: Susanne Eschbach

Nur wenige Tage nach dem Beginn der Abrissarbeiten steht bereits kein Stein mehr auf dem anderen. Jetzt wird der Schutt getrennt und entsorgt. Danach beginnen die Aufbauarbeiten. Das Dach selbst bleibt bestehen, wird aber neu gedämmt. Es wird ein neuer Fußboden verlegt und auch die Installationen wie Heizung, Elektrik und Sanitär müssen in dem 1930 gebauten Haus komplett ausgetauscht werden. Sind diese Arbeiten beendet, werden im Dachgeschoss vier neue Klassenräume für die Grundschüler entstehen. Es gibt ein Klassenzimmer und ein Forscherlabor. Um die Arbeiten ausführen zu können, sind die Grundschüler momentan in Rhina untergebracht.

Vor wenigen Tagen haben die Abrissarbeiten im Dachgeschoss des Altbaus der Hans-Thoma-Schule begonnen. | Bild: Susanne Eschbach

Im Untergeschoss des Gebäudes war in den ersten Jahren die Turnhalle untergebracht. Diese ist später zwei Klassenzimmern gewichen, die von den Schülern der fünften und sechsten Klasse genutzt worden sind. Die frühere Turnhalle liegt tiefer als die anderen Räume der Schule und war nur mit einigen Stufen nach unten erreichbar. „Das war alles ein wenig umständlich und nicht mehr zeitgemäß“, erklärt die Projektleiterin. Jetzt wird der Fußboden der früheren Halle auf das Niveau der übrigen Räume gebracht und auch an dieser Stelle entstehen zwei neue moderne Klassenzimmer.

In den ersten Jahren war an dieser Stelle die Turnhalle untergebracht. Zum Schluss waren in diesem Bereich zwei Klassenräume für die Kinder der fünften und sechsten Klasse untergebracht. | Bild: Susanne Eschbach

Die Schüler der fünften und sechsten Klassen sind in dieser Zeit im alten Feuerwehrhaus in der Brunnmatt untergebracht. Das Gebäude hat bereits die Jahre zuvor dem Kindergarten Rappenstein als Ausweichgebäude gedient, während der Neubau in der Nachbarschaft der Hans-Thoma-Schule entstanden ist. Um das Ausweichquartier für die Schüler nutzbar zu machen, müssen auch dort einige Arbeiten ausgeführt werden. „Außerdem sind wir gerade damit beschäftigt, ein neues Buskonzept für die Zeit zu erstellen, solange die Kinder ausquartiert sind“, erklärt Bürgermeister Ulrich Krieger.

Der Bau in Zahlen Bis zum Frühjahr 2022 sollen die Umbauarbeiten der Hans-Thoma-Schule komplett fertig sein. Insgesamt rund sieben Millionen Euro werden die Arbeiten dann gekostet haben. Es werden 70 Räume, 2900 Quadratmeter Bodenfläche und 5500 Wandfläche be- und verarbeitet sein.

Obwohl es in der Hans-Thoma-Schule lediglich in der Grundschule einen Regelbetrieb gibt, ist das Kollegium der Einrichtung voll beschäftigt: „Wir beschäftigen uns momentan voll und ganz mit dem Umzug und sind fleißig dabei, Kisten zu packen“, erklärt die Schulleiterin. Denn gleichzeitig mit der Auslagerung der Schüler muss in den Räumen der Rappensteinhalle auch das Rektorat eingerichtet werden.

Parallel zu den Bauarbeiten im Altbau der Hans-Thoma-Schule sind die Bauarbeiter auch im Neubau voll beschäftigt. Aktuell wird der Sanitärtrakt der Schule erneuert und es entstehen neue Hausmeister- und Lagerräume. Bis zum Frühjahr 2022 sollen die Umbauarbeiten in der Hans-Thoma-Schule beendet sein.