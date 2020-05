von Nadine Böhni

Lorenz Obrist verlässt die Balteschwiler AG mit Sitz in Laufenburg/CH per sofort. Das geht aus einer persönlichen E-Mail hervor, die Obrist an seine Kunden und Geschäftspartner geschickt hat.

Die Balteschwiler AG in Laufenburg/Schweiz bestätigt den Abgang ihres Geschäfts­leitungsmitglieds und Leiter Marketings auf Anfrage. Begründet wird der Entscheid mit „unterschiedlichen Auffassungen und Vorstellungen zur künftigen Ausrichtung des Unternehmens und des Jobinhalts“, wie es von beiden Seiten heißt.

„Es ist mir wichtig, zu betonen, dass sich Lorenz Obrist nichts zuschulden hat kommen lassen und sich stets korrekt verhalten hat“, sagt Geschäftsführer Jörg Langheim. Die laufenden Projekte und Sachaufgaben wird Lorenz Obrist in den kommenden Tagen an Kollegen übertragen.

Danach ist er per sofort freigestellt, um sich beruflich neu zu orientieren. Obrist war seit über 30 Jahren in verschiedenen Funktionen beim Laufenburger Holzbau-Unternehmen beschäftigt. „Es geht für mich eine lange und intensive, gleichermaßen lehrreiche und bereichernde Ära zu Ende“, schreibt er in seiner Nachricht.

Weggang schweren Herzens

Auf Nachfrage ergänzt er gegenüber der AZ, dass er stets mit viel Herzblut für die Balteschwiler AG gearbeitet und sich mit seinem langjährigen Arbeitgeber identifiziert habe. Der plötzliche Weggang schmerze deshalb natürlich. „Ich hege gegenüber dem Unternehmen aber keinerlei negative Gefühle“, sagt Obrist.