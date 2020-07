von sk

Mit ABB testet Energiedienst in Laufenburg/CH Wandladestationen für Elektroautos. Wie der deutsch-schweizerische Energieversorger mitteilt, hat er am Besucherhaus nahe des Wasserkraftwerks zehn Einheiten der von ABB entwickelten Terra AC-Wallbox installiert. Ab sofort können Besucher und Mitarbeiter des Unternehmens dort ihre Elektrofahrzeuge mit einem Chip aufladen. Zukünftig sollen die Lademöglichkeiten allen Elektromobilisten zur Verfügung stehen. Die Abrechnung erfolgt über Ladechip, Roaming mit anderen Anbietern oder per Kreditkarte per QR-Code.

Gemeinsam mit Energiedienst in Laufenburg testet ABB die Wallboxen im Alltag. Nils Hoesch, Leiter Elektromobilität bei Energiedienst, sagt in einer Pressemitteilung des Unternehmens: „Unsere Unternehmensgruppe unterhält an den deutschen und Schweizer Standorten eine Fahrzeugflotte von über 100 Elektrofahrzeugen und besitzt durch den Betrieb von über 120 Ladesäulen große Erfahrung im Betrieb von E-Autos und Ladeinfrastruktur.“ ABB und Energiedienst seien damit ideale Partner, die neue Terra AC-Wallbox im Feld zu testen.

Die Wandladestation soll die rasant wachsende Nachfrage nach hochwertigen, kostengünstigen und vernetzten EV-Ladegeräten für Privathaushalte und Unternehmen befriedigen. Sie unterstütze die wachsende Zahl der Anwender erneuerbarer Energien, die ihren eigenen Strom nutzen und den Verbrauch steuern wollen, so Energiedienst in der Mitteilung. Die neue Terra AC-Wallbox sei in Varianten bis 22 Kilowatt verfügbar, um weltweit Kompatibilität mit der Haus- und Gebäudeelektrik zu gewährleisten. Aufgrund ihrer Konnektivität erlaube die Terra AC-Wallbox Konfigurationen und Softwareupdates über eine spezielle App oder im Fernzugriff über die Cloud.

Als weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Verkehrslösungen unternehme ABB mit der Entwicklung der Terra AC-Wallbox einen weiteren wichtigen Schritt, um die Verkehrswende in den kommenden zehn Jahren maßgeblich voranzutreiben, so Frank Mühlon, Leiter des globalen ABB-Geschäfts E-mobility Infrastructure Solutions. Die neue Wandladestation sei aktuell europaweit erhältlich und werde in naher Zukunft auf allen Märkten eingeführt. ABB ist bereits seit 2010 auf dem Markt für EV-Ladestationen tätig. Für ihren Beitrag zur Förderung nachhaltiger Verkehrslösungen auf internationaler Ebene wurde ABB unlängst mit dem Global E-mobility Leader 2019 Award ausgezeichnet.