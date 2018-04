vor 2 Stunden Herbert Schnäbele Laufenburg/Waldshut Zweiter Tag im Prozess um Laufenburger Kindstötung: Zeugen zeichnen ein differenziertes Bild vom Angeklagten

Am zweiten Tag im Prozess um die Kindstötung in Laufenburg standen die Zeugenaussagen der Kindsmutter, einer Ärztin und Sozialarbeiterinnen im Mittelpunkt. Sie beschrieben den Angeklagten als schwierig, aber nicht gewalttätig. Laut Familienhelferin sei der 37-Jährige vorsichtiger mit dem Kind umgegangen. Das Urteil wird am 30. April erwartet.