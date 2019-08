Die zweite Mannschaft des SV 08 Laufenburg gewinnt den Laufenburger Stadtpokal souverän mit 19:0 Toren. Die Organisation des Turniers lag in diesem Jahr in den Händen des SV 08 Laufenburg. Gespielt und gefeiert wurde im Laufenburger Waldstadion. Den zweiten Platz belegte der SV Luttingen, gefolgt von der A-Jugend JFV Region Laufenburg, der SG Niederhof-Binzgen, dem FC Laufenburg-Kaisten und der Spvgg Andelsbach.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Bad Säckingen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Bereits nach dem ersten Spieltag zeichnete sich der Turniersieg der zweiten Mannschaft des SV 08 Laufenburg ab. Sie führte die Tabelle nach zwei gewonnenen Spielen souverän an. Mit einem 5:0-Kantersieg gegen die SG Niederhof-Binzgen, zeigte die A-Jugend JFV Region Laufenburg, welche tolle Mannschaft Trainer Olaf Malzacher geformt hat.

Am Ende Platz zwei

Auch der SV Luttingen glänzte am ersten Spieltag mit einem 3:1-Sieg über die Spvgg Andelsbach, bei dem der SV auch einen Foulelfmeter verwandelte, sodass er am Schluss auf dem zweiten Platz landete.

Überzeugende Schiedsrichter

Am zweiten Spieltag setzte der SV Luttingen mit einem 1:0-Sieg gegen die A-Jugend JFV Region Laufenburg seine Gewinnserie fort. Allerdings ging es bei dem Spiel ziemlich ruppig zu, weshalb der Schiedsrichter einige Mal entschieden dazwischen gehen musste, um die aufgebrachten Gemüter wieder zu beruhigen. Die Leistung der beiden Schiedsrichter war übrigens glänzend und einwandfrei. Sie hatten alle Spiele, die im Halbstundentakt auf dem Kunstrasen im Waldstadion absolviert wurden, im Griff.

Perfekte Information der Zuschauer

Harald Wuchner, der am Mikrofon war, verkündete die gefallenen Tore und gab die Ergebnisse der Spiele bekannt, so dass die zahlreichen Zuschauer, die sich auf den Rängen versammelt hatten, stets auf dem Laufenden waren. Sowohl am Freitagabend, als auch am Samstag unterstützten Gäste und Spieler den Förderverein JFV Region Laufenburg, in dem sie von dessen Bewirtung gerne Gebrauch machten.

Der SV 08 Laufenburg war Gastgeber des Pokalturniers 2019 im Waldstadion, so Vorsitzender Johann Scheible, weil die Laufenburger Fußballer in diesem Jahr ihr 111-jähriges Bestehen feiern.