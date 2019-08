Eine Autofahrerin ist am Mittwochmorgen, 31. Juli, in der Säckinger Straße in Laufenburg-Rhina mit ihrem Mazda auf einen Lieferwagen aufgefahren. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall um 10 Uhr. Die 26-Jährige hatte zu spät erkannt, dass ein vor ihr fahrender Lieferwagen abbiegen wollte und wegen Gegenverkehrs bis zum Stillstand abbremsen musste.

Bei dem Auffahrunfall zogen sich die Mazda-Fahrerin und der 29-jährige Fahrer des Lieferwagens leichte Verletzungen zu. Beide wurden mit einem Krankenwagen in das Krankenhaus in Waldshut gebracht. Ein Kleinkind im Auto der 26-Jährigen blieb unverletzt. Es war ordnungsgemäß in einem Kindersitz angeschnallt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 10 000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.