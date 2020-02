von sk

Kurz nach 13.30 Uhr am Donnerstag kam es zu einem Verkehrsunfall, als eine 43 Jahre alte VW-Fahrerin von Binzgen-Hammer kommend in den Kreisverkehr einfuhr und dabei mit einem bereits im Kreisverkehr befindlichen Ford zusammenstieß. Der VW schlitterte über eine Verkehrsinsel von der Fahrbahn weg und kam am Waldrand zum Stehen. Der Ford drehte sich und kam erst entgegen seiner Fahrtrichtung wieder zum Stillstand. Während der 51-Jahre alte Ford-Fahrer mit dem Schrecken davonkam, zog sich die VW-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Es entstand erheblicher Blechschaden (15000 Euro beim VW, 10000 Euro beim Ford). Die Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen bittet Unfallzeugen, sich zu melden (Telefon 07751 8963-0).