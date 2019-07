Der große Unbekannte im Laufenburger Gemeinderat heiß Patrick Meier. Der in Rheinheim aufgewachsene 35-jährige Industriemeister Elektrotechnik und ehemalige Zeitsoldat ist im Unterschied zu den beiden anderen Neu-Stadträten ein Zugezogener, er lebt zusammen mit seiner Lebensgefährtin seit sieben Jahren in Laufenburg. Hier engagiert sich Patrick Meier seit 2013 im örtlichen Technischen Hilfswerk (THW) und ist seit 2018 Mitglied der Gartenfreunde Storchenmatt. Bei den Gemeinderatswahlen am 26. Mai kandidierte Meier auf der Liste der AfD, unter deren drei Bewerbern er mit 938 Stimmen das beste Ergebnis erzielte und in den Gemeinderat einzog.

„Ich will mich nicht querstellen, sondern mit den anderen zusammenarbeiten“, sagt Meier über seine Rolle im Gemeinderat. Auf sein neues Amt hat er sich unter anderem durch die Lektüre der Gemeinderatsprotokolle des zurückliegenden Jahres vorbereitet.

In Vorbesprechung einbezogen

Obwohl Meier keinen Fraktionsstatus hat, bezog Bürgermeister Ulrich Krieger ihn wie die vier bisher schon im Gemeinderat vertretenen Gruppen in die Vorbesprechung der konstituierenden Sitzung ein. Der Neu-Stadtrat tat dort sein Interesse für einen Sitz im Sport- und Vereinsausschuss, in der Arbeitsgruppe Sanierung Hans-Thoma-Schule und in der Arbeitsgruppe Umsetzung Brandschutzbedarfsplan kund. Hier glaubt Meier seine beruflichen und in der Vereinsarbeit erworbenen Kenntnisse am besten einsetzen zu können.

„Ich will was ändern“, begründet Meier sein Engagement in der AfD, der er seit eineinhalb Jahren angehört. Als Stichworte nennt er die insbesondere für Auslandseinsätze ungenügende Ausstattung der Bundeswehr, die mangelnde Breitband-Infrastruktur in Deutschland oder die schlechte Versorgung der Schulen – wobei Laufenburger Schulen eigentlich „ganz gut dastehen“, wie Meier sagt. Sein Engagement wolle er auf der untersten Ebene beginnen, der Kommunalpolitik.

Angesprochen auf die innerparteilichen Auseinandersetzungen in der AfD, erklärt der neue Stadtrat: „Wir sind eine junge Partei.“ Meier glaubt, dass der jetzige Bundesvorsitzende Jörg Meuthen für die AfD der richtige Mann an der Spitze sei: „Der ist ruhig, gelassen, kann sich ausdrücken – und ist nicht so extrem.“ Er werde aber noch eine Weile dauern, bis sich bei der AfD die Spreu vom Weizen getrennt habe, so Meier.