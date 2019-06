von Jürgen Scharf

Sie entstammen dem Well-Imperium, der bekannten bayerischen Familiendynastie des neuen Volksmusik-Kabaretts der Biermösl Blosn und Wellküren: das Duo „TwoWell“, zwei junge Familienmitglieder der dritten Generation, Maria und Matthias Well. Die junge Cellistin und der Geiger kamen auf Vermittlung von Gabriela Fahnenstiel zum Auftakt der Mary Codman Classics ins Laufenburger Schlössle.

Das erste Konzert kommt ohne Klavier aus

Trotz der tropischen Temperaturen konnte Tatjana Fahnenstiel, die stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins Kultur im Schlössle, die Freunde des neuen Flügels willkommen heißen, obwohl der Saal lichter besetzt war, als man sich erhofft haben dürfte. Etwas seltsam mutete an, dass das erste Konzert gar nicht mit Klavier besetzt war (bis auf eine klitzekleine Ausnahme, wo sich die Cellistin ans Klavier setzte und in einem ungarischen Presto ihren Bruder begleitete). Ansonsten waren es Duos für Violine und Cello, gelegentlich nur einzelne Sätze, wo man sich das ganze Stück gewünscht hätte.

Beispielsweise von Zoltán Kodály, wo nur der zweite Satz Adagio aus dem Duo op. 7 erklang, eine dunkle, herbe, melancholische Musik. Von den schönen Duetten, die der russische Spätromantiker Reinhold Glière geschrieben hat, spielten sie sehr gefühlvoll vier in sich geschlossene, kurze und im Charakter verschiedene Stücke, teils barock oder romantisch. Das Geschwisterduo, das sich anders als seine berühmte Verwandtschaft die Klassik erobert – aber nicht ohne einen Tick kabarettistischen Beigeschmacks in der Moderation -, versteht es perfekt, in diesen anspruchsvollen Werken eine fein abgestufte Klanglichkeit zu erzeugen.

Geschwister verstehen sich blind

Natürlich verstehen sie sich blendend und blind, so dass das Zusammenspiel geschwisterlich vertraut funktioniert, selbst bei der schwierigen Duoliteratur, die unter ihren Händen leicht und spielerisch erklingt. So etwa bei „Present“ des Tschechen Ondrej Kukal. Dessen modernes Stück haben sie auf Youtube entdeckt und wollten es unbedingt spielen. Dieses „Geschenk“ klang elektrisierend, manchmal nach Filmmusik oder Tango.

Die beiden Wells sind hier stürmisch über die Saiten gesaust mit rasanten Läufen, machten eine wilde Parforcetour. Überhaupt spürt man ihre Freude beim Spielen auch kleinerer Stücke von Piazzolla oder Erwin Schulhoff, wo sie sich im gegenseitigen Dialog hochschaukeln und eine vibrierende Duo-Atmosphäre heraufbeschwören. Solistisch zeigen sie ebenso ihr Können, Maria Well in einem leidenschaftlich gespielten Flamenco; Matthias Well lebt bei Fritz Kreisler die akrobatische Seite des Geigenspiels aus und führt vor, was er „drauf“ hat. Genauso wie im feurig-rasanten Csardas von Monti, bei dem er seine ungarischen Wurzeln ausspielt.

Etwas aus dem Rahmen fiel das Trauermusik-Projekt „Funeralissimo“ von Matthias Well, mit Stücken aus Irland, Indien, Nordamerika und dem Alpenraum. Die Well-Family kann auf diese junge Generation stolz sein. Es sind ähnliche Energiebündel, auch wenn sie keine Tuba spielen, sondern Streichinstrumente.