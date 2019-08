Laufenburg vor 2 Stunden

Zeugen gesucht: Unbekannte stehlen Mountainbike aus Tiefgarage

In der Zeit zwischen Donnerstag und Freitag vergangener Woche sind in Laufenburg unbekannte Täter in die Tiefgarage eines Wohnhauses gelangt und haben ein 700 Euro teures Mountainbike gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Fahrrads machen können.