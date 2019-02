von Jürgen Scharf

Einfach nur schön! Das war das Filmkonzert im Laufenburger Schlössle mit dem Celloensemble von Katrin Banhierl und dem Pianisten Michael Gundlach. „Filmreif“, so der Titel, waren Nummern wie die populäre Eröffnungsfanfare aus der Filmsaga „Star Wars“ von John Williams: Filmmusik, die zu den erfolgreichsten und bekanntesten der gesamten Kinogeschichte gehört. Jedes Blasorchester spielt gern diesen Soundtrack zum „Krieg der Sterne“, und am Sonntag schlug im Panoramasaal das Imperium zurück in Form von konzertanter Filmmusik für drei düster grummelnde Celli und Klavier.

Der Titelsong aus „Forrest Gump“, dem großen US-Epos mit Tom Hanks in der Hauptrolle, ist schon richtige klassische Popmusik, die jeder kennt, mit wunderschönem Pianogeklimper und eingängigen Streichersequenzen. Solche berühmten Filmmelodien aus Erfolgsfilmen hatten sich die Interpreten ausgesucht und auch die Arrangements waren Garanten für Qualität.

Cello filmreif war beim Konzert mit Filmmelodien im Schlössle zu erleben. | Bild: Jürgen Scharf

Charmant und ausführlich hat Gundlach moderiert, mit einem Piano-Intro in Minimal Music-Art begonnen und mit der Eigenkomposition „Wanted!“ am Flügel gut unterhalten. Ein „Filmabend“, der den Kinobesuch zwar nicht ersetzte, bei dem man sich aber, so die Idee der Künstler, auf den Klappsitzen zurücklehnen, entspannen und genüsslich auf die Kinoleinwand schauen sollte. Natürlich gibt es weder Klappsitze noch Kinoleinwand im Schlössle, auch kein Popcorn, dafür war Kopfkino angesagt. Wenn die berühmte Winnetou-Melodie aus der Feder von Martin Böttcher erklingt, dann hat man Pierre Brice als Häuptling der Apachen bildhaft vor Augen. Allein schon mit diesem eingängigen Leitthema eroberten Katrin Banhierl („Supervisor“), Amelie Heinl und Lisa Pokorny an den Celli und Michael Gundlach am neuen Steinway die Herzen der Karl May-Fans.

Man könnte jetzt weitere Filme aufzählen, deren Musik ganz im Dienste der Geschichte steht, die auf der Leinwand erzählt wird und die man sich während des Spiels der vier Musiker vorstellen musste. Etwa Mogli und den Bären Balu in „Probiers mal mit Gemütlichkeit“, dem bekanntesten Song aus Walt Disneys Zeichentrickfilm „Dschungelbuch“, einem Mega-Hit, der in Deutschland die Kinokassen klingeln ließ. Ebenso Henri Mancinis Standard „Pink Panther“ (zum Mitschnippen fürs Publikum) oder „Spiel mir das Lied vom Tod“ von Ennio Morricone, wo man die Saloontür auf- und zuklappen und zwei Revolverhelden aufeinander zugehen sieht und erstaunt erfährt, dass eine Cellosaite die Mundharmonika perfekt imitieren kann.

Das war alles wunderbare instrumentale Musikuntermalung zu Kinofilmen, einmal sogar als Soundquelle im Raum verteilt, gut gemacht und durchdacht, traumhaft schöne Titelmelodien, die den Filmen ihren Stempel aufdrückten, garniert mit ein paar netten Späßchen – und fertig war dieser Kinoabend für die Ohren.