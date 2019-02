Alles begann im Jahr 1992, als der Laufenburger Polizeipostenleiter und leidenschaftliche Naturfreund Franz Brüstle seinen Garten mit einem „ökologisch wertvollen Beitrag“, wie er sagt, aufwerten wollte. Aus diesem „Schlüsselereignis“, wie er es nennt, entstand die Wildsträucher-Aktion der BUND-Ortsgruppe Albbruck, in der sich Brüstle ehrenamtlich engagiert. Jedes Jahr wird eine ökologisch vielfältige Auswahl an Wildsträuchern zum Stückpreis von vier Euro von der Ortsgruppe im halben Landkreis Waldshut angeboten.

Bestellung bis 3. Februar möglich

In diesem Jahr können noch bis zum Sonntag, 3. Februar, Wildsträucher bei Franz Brüstle vorbestellt werden. Die heimischen Wildsträucher leisten einen wichtigen Beitrag zum regionalen Artenschutz. Im Gegensatz zu den exotischen importierten Sträuchern und Hecken bieten die heimischen Varianten ein vielfältiges Nahrungs-, Nist- und Schutzangebot für örtliche Insekten-, Vogel- und bestimmte Säugetierarten, die mit dem Rückgang der unberührten Natur immer mehr auf das Angebot in den häuslichen Gärten angewiesen sind.

Vorteile von Wildsträuchern

„Zudem sind die heimischen Wildsträucher viel pflegeleichter und trotzen den Jahreszeiten besser“, erklärt Franz Brüstle. Auch im Aussehen stehen die heimischen Sträucher den außerdem viel teureren Zuchtformen in nichts nach. „Wer nicht gerade einen unbelebten Steingarten führt, kann mit seinem Naturgarten also einen kleinen Beitrag zum regionalen Umweltschutz leisten“, fasst Brüstle zusammen. Grundsätzlich werde es immer wichtiger, einen Garten zu pflegen, da die miteinander vernetzten Kleinbiotope Lebensraum für viele Tiere bieten. Seit Beginn der Wildsträucher-Aktion konnten Franz Brüstle und sein ehrenamtliches Helferteam etwa 50 000 Exemplare verkaufen. Diese werden, bevor sie an die Gartenbesitzer weitergegeben werden, zunächst zurechtgeschnitten und mit Schildern ausgezeichnet. Jeder Käufer erhält so ein informationsreiches und zur Anpflanzung bereites Packet.

Mit Aktion Bewusstsein schärfen

„Am meisten freue ich mich, wenn ich die Dankbarkeit der Menschen sehe, die Sträucher bei uns erwerben“, sagt Franz Brüstle. Dafür lohne sich der enorme Aufwand, der mit Organisation, Anschaffung, Anpassung und Verkauf der Sträucher anfalle. „Ich wünsche mir, dass wir mit dieser Aktion das Bewusstsein der Menschen für die Wichtigkeit und Bedeutung heimischer Wildsträucher schärfen“, blickt Brüstle in die Zukunft. „Wenn ich irgendwo langgehe und einen unserer Sträucher sehe, weiß ich, dass wir hier Spuren hinterlassen haben.“ Dies, so wünscht er sich, soll irgendwann von anderen Menschen mit demselben Herzblut nachgeahmt werden.