Laufenburg Wiiberklatsch: Frauen lassen es in Binzgen richtig krachen

Beim Wiiberklatsch der Enzebächle-Füchs Binzgen geht es hoch her. Auch der selbstgemachte Pinguinhut von Bernadette Mutter sorgt für Aufsehen.

Richtig krachen ließen es am Freitag die Mädels der Enzebächle-Füchs Binzgen bei ihrem beliebten Wiiberball. Das Clubheim war mehr als voll und der Boden bebte bei Polonaise und Sirtaki. Losgelöst tanzten die zahlreichen Wiiber zur Partymusik von Alleinunterhalter Otti und natürlich wurde auch mitgesungen. „Es freut mich sehr, dass wieder so viele Frauen am Wiiberklatsch dabei sind und alle so gutgelaut miteinander feiern“, so Zeremonienfuchs Antje Beczkowiak, die bereits einen erfolgreichen Bunten Abend organisiert hatte und nun auch mit dem Wiiberball mehr als zufrieden sein kann. Es wurde getanzt, geschunkelt und gesungen und wie es sich gehört, waren die Wiiber kräftig aufgehübscht und da durften die Roben und Hüte nicht fehlen.

Auch in diesem Jahr beeindruckte wieder Bernadette Mutter mit ihrem selbstgemachten Hut. Jedes Jahr lässt sie sich was ganz besonderes einfallen und in diesem Jahr hat sie sich einen sehr aufwendigen Pinguinhut in der Polarwelt gemacht. Da kann man nur sagen „Hut ab“ für solche Kreativität. Das Clubheim war in Frauenhand und nach einer Stärkung bei leckerem Essen von Clubheimwirtin Christa, gab es einen kleinen Ausschnitt aus dem Programm des Bunten Abends. So traten Conny Schwab, Sara Thiele und Leon Leuenberger mit der Cellulite Selbsthilfegruppe auf und beklagten sängerisch ihr Leid über die großen Dellen an den Beinen. Weiter gaben die Fuchsfrauen Angela Studinger, Daniela Winkler, Jenny Rugel, Claudia Fritschi, Sara Thiele und Conny Schwab die Alten Wiiber vom Krampfadergeschwader zum Besten. Die Wiiber im Clubheim waren begeistert von den Auftritten und johlten und applaudierten vor Begeisterung.

Es war ein rundum gelungener Wiiberklatsch für die Enzebächle-Füchs Binzgen, der mit dem Programm noch lange nicht zu Ende war. Ab 22 Uhr durfte dann das Männervolk das Clubheim wieder betreten und so passierte es auch, dass der ein oder andere geschminkt wurde oder wie es Oberfuchs Tino Tamburello ging – die Krawatte abgeschnitten wurde. Auch eine kleine Abordnung des Musikvereins Binzgen schaute noch nach ihren Proben bei den Wiibern vorbei und feierte eine Runde mit.