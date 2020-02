von sk

Das erste Mary Codman Classics-Konzert in diesem Jahr verspricht Hochspannung. Drei Instrumentalisten von internationalem Renommee interpretieren am Sonntag, 8. März, im Laufenburger „Schlössle“ Werke von Schuman, Milhaud, Grieg und Beethovens berühmte Kreutzersonate. Vitor Fernandes gehört zu den bekanntesten-Klarinettisten seiner Generation.

Der 24-jährige Portugiese hat bereits über ein Dutzend Preise bei Wettbewerben in Portugal, USA, Frankreich, Belgien und der Schweiz gewonnen. Konzerte führten ihn über Europa hinaus nach Südkorea, China, Dubai und die USA. Er arbeitete mit einer ganzen Reihe renommierter Orchester und Radiosender zusammen. Severin Van Schmid studierte Violine in Luxemburg, Regensburg, München und Essen. Vielfach war er bei „Jugend musiziert“ erster Bundes- und Sonderpreisträger. Er ist Stipendiat der Deutschen Stiftung Musikleben. Er absolvierte zahlreiche internationale Meisterkurse sowohl bei Violinisten (Midori, David Halen, Igor Ozim) als auch bei Streichquartetten (Fauré, Arditti).

Die Karten Karten-Vorverkauf bei der Kultur- und Tourismusabteilung der Stadt Laufenburg, Telefon 07763/80 61 41. Eintritt: 20 Euro.

Gabriela Fahnenstiel (Klavier) spielte Recitale in der Slowakei, Schweiz und den USA. Jüngst konzertierte sie mit Griegs Klavierkonzert in Mexiko. Im Mai 2019 absolvierte sie ihren Masterabschluss an der Manhattan School of Music in New York. Sie ist die künstlerische Leiterin der neu gegründeten internationalen Konzertreihe „Mary Codman Classics“ in Laufenburg, welche 2017 zusammen mit dem Förderverein Kultur im Schlössle ins Leben gerufen wurde.