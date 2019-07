Der Sommer hat am Dienstag die Hundstage von der Kette gelassen, mit denen die heißeste Zeit des Jahres begonnen hat. Viele haben jetzt schon genug von der brüllenden Hitze. Doch es hilft alles nichts, die nach dem Stern Sirius benannten Hundstage dauern noch bis zum 23. August. Wie soll man das nur aushalten?

Schlaue Ratgeber wissen es und haben acht Hundstage-Gebote formuliert: Viel trinken! Leichte Speisen essen! Salz und Mineralstoffe aufnehmen! Luftige Kleidung tragen! Tagsüber die Hitze aussperren! Abkühlung suchen! Keinen Alkohol zu sich nehmen! Und schwere körperliche Anstrengung vermeiden! Doch wenn man einen Dachstuhl aufstellen will, so wie die Mitarbeiter der Luttinger Zimmerei Ebner dieser Tage am Rathausplatz Laufenburg, dann ist das ohne ein gewisses Maß an körperlicher Anstrengung schlecht möglich. Bei bald 40 Grad Hitze wird die Arbeit der Zimmerleute dann zu so etwas Ähnlichem wie einer Tour de France auf dem Dach.

Für die Radler ist heute mit der Ankunft in Val Thorens die Quälerei vorbei. Die letzte Etappe nach Paris ist nur noch ein Schaulaufen – hoffentlich mit dem Ravensburger Emanuel Buchmann in Gelb! Die Zimmerleute waren schon am Freitagnachmittag mit ihrem Dachstuhl am Ziel. Sie belohnten sie sich mit einem kühlen Feierabendbier im Mittleren Brunnen. Das ist eine stilvolle Alternative zur Champagnerdusche – auch wenn Hundstage-Regel Nummer sieben nicht beachtet wurde.

http://markus.vonberg@suedkurier.de