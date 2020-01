Laufenburg vor 5 Stunden

Weinachtsstimmung auch im Januar: Vokalensemble Rheinklang mit besinnlichen Liedern in der Pfarrkirche Hochsal

Das Vokalensemble Rheinklang, bestehend aus Eva Koch und Johannes Böhler aus Laufenburg sowie Lucrezia Salzgeber und Timon Eiche aus Basel, begeisterte zahlreiche Besucher in der Pfarrkirche St. Pelagius in Hochsal mit ihrem vierstimmigen Gesang. Das Quartett gab im Anschluss an die Eucharistiefeier ein Weihnachts-Matinée.