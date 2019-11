Bürgermeister Ulrich Krieger wies in der Sitzung darauf hin, dass die Rechtslage bei Verwaltungsgebühren Kostendeckung vorsehe. In Laufenburg sei diese nicht mehr gegeben, denn die Gebühren seien 1992 letztmals kalkuliert und 2001 nur von Mark in Euro umgerechnet worden.

11 Euro Verwaltungsgebühr zahlt, wer seinen verlorenen Hausschlüssel auf dem Fundamt abholt. Bild: Fotolia | Bild: belamy/fotolia.com

Den Stadträten leuchtete diese Begründung für die neuen Gebühren grundsätzlich ein. Hinterfragt wurde allerdings Einzelfälle. Robert Terbeck (SPD) brachte gleich zu Beginn der Debatte die drei Knackpunkte vor, die später auch andere Stadträte ansprachen: Sind 11 Euro für die Ausstellung einer Wählbarkeitsbescheinigung, für die Abholung einer Sache auf dem Fundbüro sowie die 23 Euro für die Erstattung einer straßenrechtlichen Sondernutzung nötig? Malte Thomas (Grüne) schlug noch vor, bei der Gestaltung der Gebühren zu berücksichtigen, ob der Gebührenschuldner einen sozialen Zweck verfolge.

So viel müssen Laufenburger für die Inanspruchnahme von Verwaltungstätigkeiten bezahlen (Beispiele): Die neuen Verwaltungsgebühren Einsichtnahme in Akten 14 Euro pro 15 Minuten, amtliche Beglaubigung von Unterschriften 3 Euro, Anfertigung von DIN A 4-Kopien 3 Euro für die erste und 80 Cent für jede weitere Seite, Auskünfte über Bodenrichtwerte 14 Euro pro 15 Minuten, einfache Auskunft aus dem Melderegister 6 Euro, Eintragung einer Auskunftssperre 11 Euro, Ausstellung eines Leichenpasses 18 Euro, Unbedenklichkeitsbescheinigung für Feuerbestattung 18 Euro, Amtshandlung im Kirchenaustrittsverfahren 20 Euro, Erteilung eines Fischereischeins 22 Euro, Aushändigung einer bis zu 500 Euro wertvollen Fundsache 11 Euro, Bewirtungsgestattung 11 Euro, Erteilung einer straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnis 23 Euro.

Letzterem hielt Frank Dittmar (CDU) entgegen: „Die Gemeindeverwaltung erfasst die Kosten für eine bestimmte Leistung, unabhängig von Sinn und Zweck, den der Antragsteller damit verfolgt.“ Kämmerin Andrea Tröndle, die zuvor die Kalkulation der einzelnen Gebühren erläutert hatte, betonte, dass allein der von der Verwaltung erbrachte Arbeitsaufwand für die Höhe der Gebühr ausschlaggebend sei. Bürgermeister Krieger versprach, dass seine Mitarbeiter im Einzelfall durchaus Fingerspitzengefühl beweisen würden. So werden ganz sicher keinem Kind, das auf dem Fundbüro seinen verlorenen Geldbeutel mit sechs Euro Inhalt hole, elf Euro Gebühr aufgebrummt, antwortete er auf eine Frage Bruno Sonnenmosers (FW). Bis auf Terbeck stimmten denn auch alle Mitglieder des Gemeinderats den neukalkulierten Gebühren zu.

12 Prozent Nettokasse muss für Glücksspielautomaten in Spielhallen gezahlt werden. Bild: Jan-Peter Kasper | Bild: Jan-Peter Kasper

Wesentlich enger ging es bei der Erhöhung der Vergnügungssteuer um 4 Punkte von 8 auf 12 Prozent her. Die Stadt erhebt die Vergnügungssteuer seit 1988, auch um der Spielsucht entgegenzutreten. Die Steuer war zuletzt 2016 erhöht worden. Die Betreiber der 56 in Spielhallen und Gaststätten aufgestellten Geldspielautomaten müssen seitdem 8 Prozent der Nettokasse an die Stadt abliefern, was der vergangenes Jahr 266.000 Euro einbrachte. Bürgermeister Krieger brachte den Antrag auf Erhöhung um 2 Punkte auf 10 Prozent ein: „Wir wollen nicht überreißen.“

Kreis Waldshut Fast 43 Millionen Euro werden im Landkreis Waldshut an Automaten verspielt Das könnte Sie auch interessieren

Doch die Mitglieder des Gemeinderats sahen Mäßigung als Fehl am Platze an. Sascha Komposch (FW) beantragte eine Erhöhung um 4 Punkte auf 12 Prozent – selbst dann wäre Laufenburg bei Geldspielautomaten immer noch „das Steuerparadies am Hochrhein„, sagte er. „Wir sind hier ein Eldorado für Casino-Betreiber“, pflichtete Robert Terbeck (SPD) bei. Manfred Ebner (FW) beantragte eine Erhöhung um 3 Punkte auf 11 Prozent. Patrick Meier (AfD) beantragte, als Beitrag gegen die Spielsucht 5 Punkte draufzusatteln und 13 Prozent zu veranlagen. Gabriele Schäuble und Michaela López Dominguez (beide FW) und Gerhard Tröndle (CDU) unterstützten 4 Punkte Erhöhung, Raimund Huber (Grüne) „mindestens 4“, Frank Dittmar (CDU) 3 Punkte.

Wie viel kassieren die Gemeinden im Landkreis Waldshut bei einem in einer Spielhalle aufgestellten Geldspielautomaten ab? Vergnügungssteuer im Vergleich Stühlingen 20 Prozent von Bruttokasse; Klettgau 18 Prozent von brutto; Waldshut-Tiengen 17 Prozent vom Umsatz; Jestetten, Lottstetten, St. Blasien 15 Prozent von brutto; Murg 13 Prozent von Nettokasse; Albbruck, Bad Säckingen 12 Prozent von brutto; Laufenburg 12 Prozent von netto (neu); Bonndorf, Hohentengen 10 Prozent von brutto; Lauchringen 9 Prozent; Wutöschingen 4 Prozent; Herrischried 75 Euro je Gerät; Todtmoos 73 Euro je Gerät. 13 Gemeinden erheben keine Vergnügungssteuer.

Als Krieger und Meier ihre Anträge zurückzogen, standen die Anträge Komposch (4 Prozent Erhöhung) und Ebner (3 Prozent) zur Abstimmung. Zehn Stadträte unterstützten die Anhebung auf 12 Prozent Vergnügungssteuer, acht Mitglieder des Gemeinderats eine moderatere Anhebung, dies waren aus der CDU Frank Dittmar, Claudia Huber, Michaela Kaiser und Rainer Stepanek, von den Freien Wählern Manfred Ebner, Manuela Pfister und Reiner Wiesmann sowie Bürgermeister Ulrich Krieger. Die Erhöhung tritt zum 1. Januar 2020 in Kraft.

Hochrhein Görwihl im Schwarzwald führt die höchste Hundesteuer bundesweit ein. Die betroffenen Tierbesitzer wehren sich Das könnte Sie auch interessieren

Ebenfalls ab 1. Januar 2020 müssen Hundebesitzer in Laufenburg künftig jährlich 96 statt bisher 90 Euro für den ersten, 192 statt 180 Euro für jeden weiteren und 360 statt 300 Euro für einen Kampfhund an Steuern bezahlen. Nur Manfred Ebner (FW) stimmte gegen diese Erhöhung. Er hatte bereits 2014 erklärt, er werde keiner Erhöhung der Hundesteuer mehr zustimmen, solange die Stadt keine Pferdesteuer eingeführt habe. Bürgermeister Ulrich Krieger erklärte dazu, dass in Deutschland erst eine einzige Gemeinde versucht habe, eine Steuer für Pferde einzuführen, wegen der schwierigen Rechtslage darauf aber verzichtet habe.

96 Euro Hundesteuer im Jahr kostet in Laufenburg künftig die Haltung eines Hundes. Bild: Davide Ruschmann | Bild: David Rutschmann

Vehementer Widerspruch gegen eine Erhöhung der Hundesteuer kam nur in der Bürgerfragestunde. Diese im 19. Jahrhundert zur Populationskontrolle eingeführte Steuer habe sich überholt, erklärte dort Achim Israel. Durch die Haltung eines Hundes fließe viel Geld in den lokalen Wirtschaftskreislauf. Es wäre deshalb richtiger, die Steuer ganz abzuschaffen: „Wenn sie sie erhöhen, werde ich Einspruch dagegen einlegen!“

So viel Hundesteuer verlangen die Gemeinden im Landkreis Waldshut für den Ersthund: Hundesteuersätze im Vergleich Görwihl 200 Euro; Bad Säckingen, Bernau, Höchenschwand, Ühlingen-Birkendorf 100 Euro; Todtmoos 97 Euro; Jestetten, Laufenburg (neu) 96 Euro; Dettighofen, Grafenhausen, Hohentengen, Lauchringen, Rickenbach, Wehr 90 Euro; Murg, St. Blasien 85 Euro; Wutach 84 Euro; Stühlingen 81 Euro; Dogern, Herrischried, Küssaberg, Wutöschingen 80 Euro; Albbruck, Eggingen 78 Euro; Bonndorf, Klettgau 75 Euro; Dachsberg, Häusern, Waldshut-Tiengen, Weilheim 72 Euro; Ibach, Lottstetten 60 Euro.

Davon unbeeindruckt zeigte sich Bürgermeister Ulrich Krieger, der einem solchen Einspruch keine Chance auf Erfolg beimaß. Er verwies darauf, dass der Öffentlichkeit durch die Haltung eines Hundes durchaus Kosten entstünden, so stelle die Stadt etwa 38 Hundekot-Behälter auf, deren Inhalt si ebenso entsorge wie den Inhalt öffentlicher Mülleimer, in die die Kotbehälter ebenso entsorgt werden dürften. Sascha Komposch (FW) bezweifelte sogar, ob diese Entsorgungskosten durch die Hundesteuer gedeckt würden. Claudia Huber (CDU) sagte, sie als Hundebesitzerin hätte ein schlechtes Gefühl, wenn sie über die Steuer keinen Beitrag mehr an die Allgemeinheit entrichten würde.