Laufenburg Was Laufenburg das Jahr über bewegte

Was Laufenburg das Jahr über bewegte

Betreuung, Bildung, Uferweg: Das sind die großen Baustellen 2017 in und um Laufenburg. Ein Jahresrückblick auf die wichtigsten Ereignisse.

Betreuung, Bildung und Baumarkt: Sie stellten die drei großen B im Laufenburger Stadtgeschehen des zu Ende gehenden Jahres dar. Betreuung meint den Kindergarten Rappenstein, der abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird. Rund 100 Kinder und 15 Betreuungspersonen zogen auf den 24. April in das zum provisorischen Kindergarten umgebaute ehemalige Feuerwehrhaus Brunnenmatt um. Voraussichtlich eineinhalb Jahre lang sollen die Kinder dort bis zur Fertigstellung des neuen Kindergartens Rappenstein bleiben.

Am 15. Mai taten der Bürgermeister, die Stadträte, die Erziehrinnen und die Kinder dann vor den Trümmern des größtenteils abgerissenen alten Kindergartens den symbolischen Spatenstich für den Bau des neuen Gebäudes. Etwa vier Millionen Euro will die Stadt investieren. Unter anderem sollen 30 Ganztagsbetreuuungsplätze für Drei- bis Vierjährige geschaffen werden. Im Herbst 2018 soll der neue Kindergarten in Betrieb gehen.

Weil aus Kindergartenkindern Grundschüler werden, bietet die Stadt seit Beginn des neuen Schuljahrs an der Hebelschule Rhina ebenfalls eine Ganztagsbetreuung an. Dies ist der zweite Schritt eines durchgehenden Betreuungskonzepts, das Laufenburg für Kinder aller Altersstufen verwirklichen will. Die Nachfrage nach der schulischen Ganztagsbetreuung übertraf alle Erwartungen. Von 94 Anmeldungen konnte die neue Schulleiterin Stefanie Brand berichten.

Für den auf dem ehemaligen Dampfsäge-Areal geplanten Obi-Baumarkt fuhren dieses Jahr zwar noch keine Bagger auf. Es wurden dennoch wichtige rechtliche Voraussetzungen für die Verwirklichung geschaffen. Im April billigte dann der Laufenburger Gemeinderat die Änderung des bisher gültigen Bebauungsplans und schraubte die erlaubte Verkaufsfläche von 5300 auf 7500 Quadratmeter hoch. So viel halten die Investoren nämlich für notwendig, um einen rentablen Betrieb zu ermöglichen.

Im August erteilte der Gemeinderat dann einer Bauvoranfrage der Investorengesellschaft Jelau sein Einvernehmen. Gegen diesen Bauvorbescheid legte die Stadt Bad Säckingen beim Landratsamt Waldshut Widerspruch ein. Sie fürchtet, dass ein so großer Baumarkt im Unterzentrum Laufenburg dem Einzelhandel im Mittelzentrum Bad Säckingen schaden könnte. Doch das Landratsamt entschied im September, dass der Bau eines 7500 Quadratmeter großen Baumarkts in Laufenburg rechtens sei. Kurz vor Weihnachten gab schließlich schließlich auch der Gemeinderat Bad Säckingen klein bei und beschloss, keine juristischen Schritte gegen einen Baumarkt in Laufenburg zu ergreifen.

Mit der Enthüllung eines Bauschilds durch Bürgermeister Ulrich Krieger, Stadtammann Herbert Weiss und andere begannen am 17. November am Kraftwerk symbolisch die Arbeiten für die Laufenburger Acht. Der grenzüberschreitende Uferweg soll 2,8 Millionen Euro kosten, davon 2,4 Millionen für Maßnahmen am deutschen Ufer. Die EU übernimmt dort über ihr Interreg-Programm 60 Prozent der Kosten, sodass die Stadt etwa eine Millionen Euro tragen müsste.

Der über sechs Kilometer lange Uferweg soll die Grenze am Kraftwerk, auf der Laufenbrücke und auf der neuen Rheinbrücke dreimal queren. Die Laufenburger Acht sei viel mehr als nur eine Promenade, sagt Bürgermeister Krieger: „Wir versprechen uns wichtige Impulse für die beiden Altstädte und betreiben damit Strukturpolitik.“ Stadtammann Weiss betont: „Die Laufenburger Acht ist ein Projekt für den Tourismus aber genauso ein Projekt für die Menschen in unseren beiden Gemeinden.“

Bewegung kam 2017 auch in zwei überregionale Verkehrsprojekte, den Abzweig Hauenstein und die Hochrheinbahn. Vertreter des Landes Baden-Württemberg, des Landkreises Waldshut und der Deutschen Bahn unterzeichneten am 6. September in Laufenburg im Schlössle einen Planungsvertrag. Er sichert die Finanzierung der ersten konkreten Schritte zur Elektrifizierung des 75 Kilometer langen Bahnabschnitts am Hochrhein zwischen Basel und Erzingen. Läuft alles optimal, könnten hier 2025 die ersten Elektroloks rollen.

Das Regierungspräsidium stellte im Mai in Luttingen den Bürgern die Varianten für eine Entschärfung des gefährlichen Abzweigs Hauenstein vor. Insgesamt neun Varianten liegen auf dem Tisch. Sie resultieren aus rund 50 Änderungsvorschlägen, die Bürger zu den vom Regierungspräsidium zuvor geplanten vier Tunnel-Lösungen gemacht hatten. Deren Realisierung kostet zwischen 30 und 50 Millionen Euro. Im Februar will das Regierungspräsidium die Variante vorstellen, die Planugnsgrundlage werden soll.

Personalien des Jahres