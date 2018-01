Laufenburg Waldgeister feiern grenzüberschreitend

Laufenburger Fasnachtszunft wird 20 Jahre alt. Am Sonntag um 13 Uhr beginnt ein Umzug mit 3000 Hästrägern.

Die 1998 gegründeten Waldgeister Rhina feiern in dieser Fasnachtssaison ihr 20-jähriges Bestehen. Höhepunkt wird der Umzug "Narren zu Gast bei Freunden" am Sonntag, 28. Januar, sein. Rund 90 Zünfte und Fasnachtsvereine mit zusammen 3000 Hästrägern werden zu dem grenzüberschreitenden Anlass erwartet. Die Festlichkeiten der Waldgeister beginnen bereits heute Abend mit der Eröffnung einer Ausstellung im Foyer des Laufenburger Rathauses.

"Seit mehr als 20 Jahren arbeiten beide Städte Laufenburg auf vielen Gebieten eng und erfolgreich zusammen, nicht nur im kulturellen Bereich, auch die Tourismusbüros stimmen sich ab, die Gastronomen und im Bedarfsfall auch der Katastrophenschutz", betonte Bürgermeister Ulrich Krieger am Mittwoch beim Pressetermin im Kafi "Mokka" in Laufenburg/CH. Keine Frage also, dass auch bei 20 Jahre Waldgeister grenzüberschreitend die Post abgehen werden, so Andreas Marten vom Organisationskomitee.

So führt auch der Festumzug am Sonntag über die Grenze. Er beginnt um 13 Uhr auf Schweizer Seite an der Basler Straße und führt durch die Gassen über die Rheinbrücke hinüber auf deutscher Seite über die Hauptstraße zur Rappensteinhalle. Die 3000 Hästräger teils aus der Schweiz bis aus Zürich oder Winterthur, teils aus Deutschland bis aus dem Spessart.

Vier Tage lang wird gefeiert. Heute Abend um 16.30 Uhr im Rathausfoyer beginnt das Festprogramm mit der Vernissage der Ausstellung "Zeitreise – 20 Jahre Waldgeister Rhina". Die Besucher erwartet ein Mix aus Fotos, Masken, Plaketten und anderen Exponaten. Die Ausstellung ist bis 14. Februar zu sehen und wurde von Waldgeist-Archivar Loui Jäger in Szene gesetzt.

Nach einem Gala-Abend am Freitag für geladene Gäste geht es am Samstag, 27. Januar, um 16.20 Uhr mit der Kinderfasnacht. Auf dem Rathausplatz gibt es eine Konfettischlacht und Guggesound, bevor um 18.30 Uhr die Obersäckinger Hexen auf dem Rathausplatz durchs Feuer springen und um 19.30 Uhr eine große gemeinsame Tschättermusik durch Laufenburg zieht. Ab 21 Uhr gibt es auf der Codman-Anlage Live-Musik und um 22.20 Uhr ein Jubiläumsfeuerwerk.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem närrischen Gottesdienst in der Kirche Heilig Geist, zu dem der katholische Pfarrer Klaus Fietz alle Narren einlädt. Es folgt um 10 Uhr im Pfarrrheim Heilig Geist der Empfang für die Zunftmeister aller 87 Gruppen, die am Umzug teilnehmen. Darunter sind viele Vereine, die erstmals nach Laufenburg kommen. So die Waldgeister die Narrengilde Lörrach mit 18 Gruppen oder auch die Narrenzunft Wehr.

Es werden am Sonntag zum Umzug Sonderzüge fahren. Die Waldgeister bitten die Besucher deshalb besonders um Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Parkplätze stehen im Laufenpark und am Waldfriedhof zur Verfügung. Wegen des Umzugs wird die L 154 in Laufenburg ab 12 Uhr bis Umzugsende gesperrt, ebenso die Hauptstraße.

Zum Jubiläum gibt es eine Plakette im Vorverkauf für 3 und am Jubiläumswochende für 4 Euro zu kaufen. Eine Festschrift ist in der Buchhandlung am Andelsbach, im Kulturamt sowie an der Ausstellung im Rathaus erhältlich.