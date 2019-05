von mdc

Eine bunte Hauptversammlung mit vielen Themen und Terminen hielten am Samstagabend die Mitglieder der Waldgeister Rhina 98 im „Goldenen Anker“ ab. Hauptpunkte waren die Wahl des Kohlegeistes und des Hexenfüür-Geistes sowie die Ehrungen für elf Jahre Vereinstreue an drei Mitglieder. Aus beruflichen Gründen stieg im Januar Jessica Becker aus ihrem Amt des Kohlegeistes aus und Sascha Komposch übernahm interimsmäßig diesen Posten.

Bad Säckingen Ein schöner Tag für Mensch und Tier war das Hoffest auf dem Behringer Hof Das könnte Sie auch interessieren

Seit der Gründung ist Komposch dabei und seit diesem Zeitpunkt auch im Vorstand. Im vergangenem Jahr pausierte er für eine kurze Zeit, stieg aber dann wieder voll mit ein und wurde nun bei den Wahlen einstimmig als neuer Kohlegeist gewählt. Ebenfalls aus beruflichen Gründen musste das Amt von Yannick Epting als Hexenfüür Geist neu besetzt werden. Diesen Posten übernimmt künftig Inka Schacht.

Der Vorstand von den Waldgeister Rhina (von links): Sascha Komposch, Inka Schacht, Leonie Goering, Tamara Schaaf, Theresa Schlachter. Nicht auf dem Bild sind die Beisitzer Linda Oeschger und Jörg Schäuble. | Bild: Melanie Dramac

„Es freut mich sehr, euch beide nun in der Vorstandschaft zu haben“, so Vorsitzende Theresa Schlachter. „Vor allem Dir Sascha danken wir, dass Du im Januar so spontan für die Kasse eingesprungen bist.“

Bad Säckingen Weniger Einbrüche: Wird Bad Säckingen für Einbrecher unattraktiv? Das könnte Sie auch interessieren

Wenn Eltern bei den Waldgeistern sind und diese ein Kind bekommen, dann ist das automatisch ein kleiner Waldgeist. So ging es Iven Marten, der elf Jahre alt ist und an der Versammlung in Abwesenheit für diese elf Jahre geehrt wurde. Ebenfalls für elf Jahre geehrt wurden die beiden Passivmitglieder Jürgen und Alexandra Schilling, die ebenfalls nicht anwesend waren. Die Waldgeister Rhina sind sehr darauf bedacht mit der Zeit zu gehen und so gab es weitere Punkte zu besprechen. Eine große Änderung dabei war, dass das Häspfand von 500 Euro zukünftig für Neumitglieder wegfällt. Dafür wird nun eine Aufnahmegebühr von 100 Euro erhoben. Weiter muss jedes erwachsenes Neumitglied ein Pfand von 250 Euro für die Maske entrichten, für die Kindermaske 150 Euro.

Kinder als großes Thema

Kinder sind ein großes Thema bei den Waldgeistern und so schlug Sascha Komposch vor, mehr für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre zu machen. „So eine Art Jugendabteilung, für die spezielle Ausflüge oder Veranstaltungen gemacht werden“. Die Mitglieder waren begeistert und es meldeten sich einige und boten ihre Unterstützung an. Thema waren am Ende noch die hohen Buskosten, die den Verein in der Kasse hoch zu Buche schlagen. Obwohl Kohlegeist Komposch ein Plus in der Vereinskasse verkünden konnte, wird es auch hier eine Änderung geben, über die abgestimmt wurde. „Es wird zukünftig eine Internetabfrage über die Homepage geben, wer verbindlich mitkommt“, so Schlachter und Komposch. „Danach werden wir die Busgröße richten und können so mit Sicherheit eine Menge an Geld einsparen.