Laufenburg Waldgeister Rhina meistern großes Pensum

Den kompletten Vorstand neu zu wählen, galt es in der diesjährigen Hauptversammlung der Waldgeister Rhina. Neuer und alter Obergeist ist und bleibt Theresa Schlachter. Als stellvertretender Obergeist wurde Tamara Schaaf gewählt, die damit Kerstin Jäger ablöst, die für das Amt nicht mehr kandidierte. Das Amt des Kritzelgeistes übernahm Leonie Göring. Als Kohlegeist gewählt wurde Jessica Becker, die das Amt von Ehrenobergeist Sascha Kombusch übernimmt. Kombusch, der 20 Jahre dabei gewesen war, verabschiedete sich in der Versammlung ganz von den Aktiven. „Macht weiter so, trefft gute Entscheidungen, habt den Ursprung im Blick“, wandte er sich an die zahlreich erschienen Mitglieder. “Ich werde im Herzen immer ein Waldgeist bleiben“, versicherte er. Als Häxefüürgeist wurde dann Yannick Epfing gewählt. Beisitzer bleiben weiterhin Jörg Schäuble und Linda Öschger. Neben den Vorstandswahlen galt es auch abzustimmen, ob die acht Waldgeist-Anwärter jetzt vollwertige Mitglieder sind. Aufgenommen in die Waldgeister wurden dann alle acht, nämlich Jessica Becker, Leonie Göring, Tom Jehle, Brigitte Kunzelmann, Melina Raith, Thomas Rüd, Dana Wasmer und Joshua Zeiser. Für elfjährige Mitgliedschaft wurden dann in Abwesenheit Sanya und Sabrina Marten, sowie Luca Werner geehrt. Weiterhin für elf Jahre geehrt wurden Ralf Hübsch und Philip Polzin. Mit ein paar Jahren Verspätung – sie hatte vor drei Jahren noch keine Urkunde bekommen – wurde jetzt auch Eva Pietzke geehrt.

Sehr aktiv waren die Waldgeister auch im vergangenen Jahr. Neben einem Tangofrühstück und einem Kulturwochenende gab es einen Halloweenumzug und die Fastnachtseröffnung am 11. November. Auch im Januar diesen Jahres jagten sich die Veranstaltungen. Am 25. Januar gab es den Hauptbott. Am Jubiläumswochenende – die Waldgeister feierten 2018 20-jähriges Bestehen – fand die Eröffnung einer Ausstellung im Rathaus in Laufenburg statt und am Tag darauf ein Galaabend.

Auch bei der Freinacht in Murg, der Städtlefastnacht und dem Rosenmontagsumzug waren die Waldgeister anzutreffen. Nicht zu vergessen ist der Sprung der Obersäckinger Hexen über das Riesenfeuer und der Jubiläumsumzug. Auch finanziell sei es ein erfolgreiches Jahr gewesen, erklärte der scheidende Kassierer Sascha Kombusch. Lobende Worte für den Verein und den Vorstand hatte auch der Bürgermeisterstellvertreter Gerhard Tröndle, der Grüße von Laufenburgs Bürgermeister Ulrich Krieger überbrachte. Danken wolle er auch dem Verein für die fastnächtliche Bereicherung, die die Waldgeister jedes Jahr aufs Neue darbieten.

Die Waldgeister Rhina sind ein Fastnachtsverein mit aktuell 56 Mitgliedern. Gegründet wurde der Verein 1998. Die Hauptaktivitäten sind die Teilnahme an den Fastnachtsumzügen. Vorsitzender ist Obergeist Theresa Schlachter