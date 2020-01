Bei der 66. Hauptversammlung des Musikvereins Rotzel am Freitagabend im Gasthaus „Sonne“ standen Wahlen, die Ortsvorsteher Manfred Ebner durchführte, im Mittelpunkt.

Mit dem Marsch In Harmonie vereint spielte der Musikverein Rotzel zum Auftakt seiner 66. Generalversammlung, die am Freitagabend im Gasthaus „Sonne“ tagte, auf. | Bild: Reinhard Herbrig

Alle zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt: Stellvertretende Vorsitzende bleibt Manuela Werne, Kassiererin Julia Kreuser, Protokollführer Thomas Meier, Aktivbeisitzerinnen bleiben Corinna Enderle und Bianca Schäfer, Passivbeisitzer Thomas Zimmermann und Jugendvertreterin Renate Schäuble. Zuvor hatte Vorsitzender Stefan Thoma seinen Rückblick vorgetragen. Er freute sich, dass zum Jahreskonzert am 27. und 28. April sehr viele Besucher kamen, sodass am Sonntag nicht allen Gästen Einlass gewährt werden konnte.

Er dankte Markus Wagner, der die vakante Dirigentenstelle während des ganzen Jahres ausfüllte, jedoch nicht als festen Dirigenten verpflichtet werden konnte, für seinen engagierten Einsatz. Deshalb ist der Musikverein Rotzel weiterhin auf Dirigentensuche. Er lobte die fleißigsten Probenbesucher, die die meisten der 66 Proben und Termine wahrgenommen haben: Thomas Wenk und Sabine Zipfel fehlten nur zweimal, Matthias Ebner und Birgit Werne fehlten viermal und Horst Thoma fehlte sechsmal.

Die besten Probenbesucher, die nur zwei bis sechs der 66 Proben und Anlässe beim Musikverein Rotzel versäumten, waren (von links): Thomas Wenk, Sabine Zipfel, Matthias Ebner, Birgit Werne und Horst Thoma. | Bild: Reinhard Herbrig

Für das Erlangen des silbernen Abzeichens in Steinabad lobte er Lena Ebner und Fynn Langendorf.

Kassiererin Julia Kreuser legte einen positiven Kassenbericht vor, in dem sie die vielen freiwilligen Einzelspenden von Bürgern von Rotzel, lobte. Nach dem Bericht der Kassenprüfer konnte Wahlleiter Manfred Ebner die Entlastung von Vorstand und Kassierer vornehmen.

Das Protokoll verlas Schriftführerin Martina Altenburg. In diesem wurden das Jahreskonzert, das Blumenfest in Hochsal, das Musikfest in Oberhof, das Musikfest in Rotzel und das Pfarrfest in Hochsal besonders hervor gehoben. Mit dem Glühweinplausch am vierten Advent endete eine ganze Reihe von Anlässen. In seinem Grußwort überbrachte Ortsvorsteher Manfred Ebner die Grüße von Ortschaftsrat, Gemeinderat und Bürgermeister Ulrich Krieger und dankte dem Musikverein Rotzel für die gute Jugendarbeit und seinen Einsatz bei vielen Auftritten in und um Rotzel.

Der Musikverein Rotzel hat 137 Mitglieder, davon sind 54 aktiv, 42 passiv und 41 sind Ehrenmitglieder. Vorsitzender ist Stefan Thoma, Telefon: 07763/927 57 57 oder E-Mail (stefan.thoma@gmail.com)