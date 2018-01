Laufenburg Wächter der Fasnacht: Roli-Guggers aus Laufenburg stellen ihr neues Kostüm vor

Die Laufenburger Roli-Guggers stellen beim Startschuss im Pfarrheim ihr neues Kostüm vor. Vorsitzender Manuel Wagner lobt Schneiderin Miri für ihre unermüdliche Arbeit.

Laufenburg (mdc) "Wächter der Fasnacht" heißt das neue Kostüm-Motto der Roli-Guggers Laufenburg, welches sie an ihrem Auftakt "Startschuss" am Samstag im Pfarrheim präsentierten. Sehr gut durchdacht ist das neue Kostüm und so haben sie dieses in zwei Teile kreiert.

Der eine Teil zeigt den Wächter, der über alles wacht und der andere zeigt den Narr, der die Fasnacht verdeutlichen soll. "Wir wollten wieder ein buntes Kostüm und gleichzeitig aber sollte es auch edel sein", so Oliver Vogt vom Kostüm-Gremium der Rolis. Dies ist ihnen auch sehr gut gelungen und die 35- köpfige Guggenmusik kann stolz auf ihr neues Kostüm sein. Ein Wappen am Arm zeigt zusätzlich die Verbundenheit zu Laufenburg. Dies ist aufgeteilt mit einer Abbildung von Würstle, Brötchen, Orangen und den Stadtschlüssel, die die Laufenburger Fasnacht wiederspiegeln soll, sowie eine Lampe und eine Kanone, die über Laufenburg wachen soll. Bei ihrer Kostüm-Vorstellung haben die Rolis noch einige Lieder zum Besten gegeben, bevor sie mit dem Lied "Wir sind alle Laufenburger Jungs" ihr neues Kostüm feierten. Mit dabei war auch die Roli-Schneiderin Miri, welcher Roli-Vorsitzender Manuel Wagner einen großen Dank für ihre unermüdliche Arbeit aussprach.

Am Startschuss ebenfalls mit dabei waren die befreundeten Guggenmusiken Fröscheloch-Echo Niederhof, die mit fast 60 Mitgliedern am Start waren, sowie die Schärbähufä aus Hergiswil, die die Bühne im Pfarrheim mit ihrem Sound so richtig beben ließen. Ebenfalls für Stimmung sorgte DJ Rossi, der mit seiner Partymusik die zahlreichen Gäste im vollen Pfarrheim zum Tanzen und Singen motivierte. Für das leibliche Wohl sorgte neben den Roli-Guggers selbst die befreundeten Waldgeister aus Rhina.