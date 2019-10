Johann Scheible, seit einem Jahr Vorsitzender des SV 08 Laufenburg, konnte am Freitagabend bei der Hauptversammlung des Vereins auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Das von ihm formulierte Ziel Aufstieg der ersten Mannschaft in die Landesliga hatte sich erfüllt. Für das kommende Jahr formulierte Scheible Platz acht bis fünf in der Landesliga und den Klassenerhalt der zweiten Mannschaft als Ziele. Zusammen mit Stadt und dem TV soll in den nächsten sechs Jahren das Waldstadion saniert saniert werden. Die Stadt will dafür 300.000 Euro für die nächsten zwei Jahre in den Haushalt einstellen.

Regionalsport Hochrhein Im Kader des SV08 Laufenburg steckt noch viel Potenzial Das könnte Sie auch interessieren

Zur Hauptversammlung waren beinahe 90 Mitglieder geströmt. Neben den Ehrenmitgliedern waren Bürgermeister Ulrich Krieger, Stadtrat Torsten Amann und Ehrenpräsident Kurt Grieshaber gekommen. Bei den Wahlen wurde Scheible als Vorsitzender, David Wasmer als stellvertretender Vorsitzender, Harald Wuchner als Kassierer, Frank Rudigier als Sportlicher Leiter und Heiner Berger als Jugendtrainer bestätigt. Im erweiterten Vorstand befinden sich weiterhin, Ehrenpräsident Kurt Grieshaber, Mitgliederbetreuer Mark Wuchner, AH-Leiter Simon Obrist und Wolfgang Fräßle von der Gewichtheberabteilung.

Der Verein Der SV 08 Laufenburg hat zurzeit 600 Mitglieder, 350 Passive, 50 Aktive und 200 Jugendliche. Die 1. Mannschaft spielt in der Landesliga, die 2. Mannschaft in der Kreisliga A. Neben den Aktivmannschaften ist der Verein Abteilungen für Gewichtheber, Alte Herren und zusammen mit anderen Vereinen Jugendmannschaften.

Zu Ehrenmitgliedern wurden ernannt Thomas Rudigier, Herbert Scherzinger und Bruno Ebner. Die silberne Ehrennadel für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft erhielten Daniel Studinger, Markus Widmann und David Wasmer. Für 25 Jahre passive Mitgliedschaft erhielten die die silberne Ehrennadel Johannes Zimmermann und Gerhard Vogt. Die Goldene Ehrennadel für 40 Jahre passive Mitgliedschaft erhielten Christoph Wasmer, Joachim Goller und Ludwig Malzacher.

Jugenleiter hebt Gründung des Jugendfördervereins Region Laufenburg hervor

Die Abteilungsleiter bestätigten in ihren Berichten den erfolgreichen Kurs des Vereins. So konnte Rudigier auf die Doppelmeisterschaft der beiden Aktivmannschaften und die tollen Ergebnissen der Jugendteams verweisen. Ähnlich positiv war der Bericht des Jugendleiters Heiner Berger. Einen großen Schritt habe die Jugendarbeit des SV 08 und der anderen beteuiligten Vereine mit der Gründung des Jugendfördervereins Region Laufenburg (JFV) gemacht. Ebenso positiv hörte sich der Bericht der AH-Abteilung durch Simon Obrist und der Gewichtheber durch Wolfgang Fräßle an. Dessen Truppe konnte bei Bezirks- und Landesmeisterschaften viele Medaillen nach Hause tragen. Auch der Bericht von Kassierer Harald Wuchner fügte sich in das positive Gesamtbild.