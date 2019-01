von Brigitte Chymo

Das Jahresprogramm des Schwarzwaldvereins Laufenburg ist auch 2019 breit aufgestellt und bedient unterschiedlichste Interessen. Getreu dem Zitat des Dichters Otto Kimmig: „Viel wandern macht bewandert.“ Die Touren führen in die Region und die benachbarte Schweiz und widmen sich verschiedensten Themen wie Umwelt, Geschichte oder Architektur. Auch Radexkursionen sind wieder mit im Programm. Ebenso Angebote für die Zielgruppen Familie und Frauen.

Gute Schuhe und wetterfeste Kleidung sind das eine. Aber auch das Kartenlesen gehört zum Rüstzeug eines jeden Wanderers. In diesem Sinne vermittelt Wanderführer Thomas Sell am Sonntag, 17. März, auf einer Wanderung von Hochsal nach Rotzel und zurück das „Einmaleins des Wanderkartenlesens.“

Gut gerüstet kann es nun auf Tour gehen. In der näheren Umgebung ist Wanderführerin Gerdi Oeschger am Sonntag, 23. Juni, unterwegs. Über dem neuen Premiumweg Belchensteig geht es rund um das Wiedener Eck. Oder zum Beispiel im Schweizer Jura von Wöflinswil über die Burgfluh nach Oberhof am Samstag, 13. April, mit Wanderführerin Gisela Müller. Außerdem wird gemeinsam mit dem TV Laufenburg gewandert.

Am Sonntag, 7. Juli, geht es von Kandersteg mit der Seilbahn zunächst hinauf nach Sunnbüel und dann weiter zur Bergstation Gemmipass. Neu im Programm waren 2018 die Radtouren mit Ulrich Pätzmann, die auch 2019 weitergeführt werden. Fünf Touren mit unterschiedlichen Anforderungen an die Kondition sind eingeplant. Die Radsaison-Eröffnungstour in das Untere Fricktal findet am Sonntag, 7. April, statt. Für Familien sind ebenfalls fünf Touren im Programm.

Auftakt ist mit kurzer Wanderung und Wintergrillen am Sonntag, 10. Februar, am Thimosweiher in Oberhof. An Muttertag ist auch Frauentag. Auf einer Muttertagswanderung führt Gisela Müller am Sonntag, 12. Mai, auf die Ruine Besserstein. Und am Tag des Wanderns, Dienstag, 14. Mai, ist die Ortsgruppe natürlich auch unterwegs. „Alles Bio“, so das Motto der Tour mit Thomas Sell zum Bio-Hof Hauser in Dettighofen und zum Biomarkt Hauser in Lauchringen. Die Feierabendwanderungen und das Mittwochswandern der Senioren runden das Programm ab.