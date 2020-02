von Harald Schwarz

Der Schwarzwaldverein Laufenburg hat sein Jahresprogramm 2020 vorgelegt. Die ersten Veranstaltungen haben bereits stattgefunden, so am 9. Februar das Wintergrillen auf der Burgruine Hauenstein. Mit 44 Angeboten von Januar bis November ist das Programm für 2020 überaus umfangreich ausgefallen.

Angebot soll für alle passen

Konzipiert werden die Wandertouren und anderen Veranstaltungen von den elf zertifizierten Wanderführern des Vereins. „Erklärtes Ziel ist, interessante Wanderrouten aus der Region anzubieten“, sagt Ines Zeller, Vorsitzende des Schwarzwaldvereins Laufenburg. Die Routen sollten in der Regel im leichten bis mittleren Schwierigkeitsgrad liegen. Wichtig dabei sei ein breitgestreutes Angebot und kurze Anfahrtswege. Da dem Verein ein Potenzial von gut ausgebildeten Wanderführern zur Verfügung stehe, seien auch anspruchsvolle Wanderungen machbar.

Auszüge aus dem Jahresprogramm des Schwarzwaldvereins Für Familien „Afrika in Stadenhausen“ – Besuch bei der Straußenfarm in Luttingen. Eine Wanderung mit Ines Zeller für Familien mit Kindern ab dem Grundschulalter am Samstag, 15. März, 11 Uhr, am Friedhof Stadenhausen. Für Radler Anspruchsvolle Radtour für Erwachsene und Jugendliche am Sonntag, 28. Juni, mit Ulrich Pätzmann durchs obere Fricktal. Die Streckenlänge beträgt 55 Kilometer. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Gartenstrandbad Laufenburg. Für Bergwanderer Eine Bergwanderung im Berner Oberland gemeinsam mit dem TV Laufenburg. Franz Butz und Franz Schäuble führen am Sonntag, 5. Juli, von Lauterbrunnen über Mürren nach Stechelberg. Für große und kleine Wilhelm Tells Wanderung mit Thomas Sell am Samstag, 1. August, zum Bogenschießplatz der Grunholzer Bogenfreunde. Dort kann mit Pfeil und Bogen geschossen werden. Für Frauen „Von Steinen in die Welt – mit der Künstlerin Meret Oppenheim unterwegs“ – eine Frauenwanderung am Sonntag, 11. Oktober, mit Ines Zeller von Lörrach über den Rechberg nach Steinen. Treffpunkt ist um 9.15 Uhr am Bahnhof Laufenburg-Ost. Fehlerteufel Im gedruckten Wanderplan sind die beiden Wandertermine Samstag, 11. Juli, und Montag, 1. Juni, vertauscht. Es geht also am 1. Juni von „Hörschensriet“ nach „Herisriet“ und am 11. Juli auf dem Wasserwelten-Steig über das Teufeklsloch nach Blumberg.

Neu wurde ins Jahresprogramm die Laufenburger Wandernacht aufgenommen. Daran beteiligt sich auch der Albverein Albbruck. Unter der Führung von Thomas Sell geht es dabei am Freitag, 12. Juni, 21 Kilometer durch die Nacht von Schwaderloch über über Wil, Gansingen und Sulz nach Laufenburg. Dass dieser Termin eine Woche nach Vollmond stattfindet, dürfte den Spaß nicht schmälern.

Radwanderungen

Dieses Jahr sind zwischen Mai und September außerdem wieder fünf Radwanderungen geplant. Ulrich Pätzmann hat dafür Strecken von 50 bis 65 Kilometer Länge ausgesucht. Er sorgt für die richtige Führung bei leichten bis anspruchsvollen Ausfahrten. Die Touren führen an der Aare und am Klingnauer Aare-Stausee, den Hochrheinradweg oder durchs Fricktal.

Feierabendwanderungen

Bereits mehrfach wurden in den vergangenen Jahren schon die „After Work“-Feierabendwanderungen angeboten. Auch im aktuellen Wanderplan findet man diese Kurzwanderungen mit Einkehr wieder. Unter dem Motto „Sieben auf einen Streich“ treffen sich Entspannungssuchende nach der Arbeit jeweils um 18 Uhr zu verschiedenen Terminen.

Für Singles

Auch eine Wanderung für Singles wird es wieder geben. „Die erste Ausführung ist gut angekommen“, erklärt Ines Zeller. Die Singletour 2020 steht für 25. April auf dem Programm. Die Wanderer führt wieder Thomas Sell. Die Wanderung geht durch die nähere Umgebung Laufenburgs und endet mit einer Abschlusseinkehr. Andere Wanderungen richten sich speziell an Familien oder an Frauen.