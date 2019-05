von sk

Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 22. Mai, 13.30 Uhr und Donnerstag, 23. Mai, um 9.30 Uhr im Bühlwald in Hochsal. Unbekannte hatten versucht, die Türe eines Kindergarten Bauwagens aufzuhebeln. Bei diesem Versuch wurde die Türe laut Polizei in der unteren Hälfte so verzogen, dass die Täter mit der Hand durchgreifen und Scheren und Papiertaschentücher im Innern des Bauwagens greifen konnte. Beides ließen die Täter aber zurück, es wurde neben dem Bauwagen aufgefunden. Der Bauwagen selbst wurde von den Tätern nicht betreten, auch entwendet wurde nichts. An der Türe entstand Sachschaden.