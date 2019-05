von sk

Unbekannte Täter versuchten zwischen Dienstag 10 Uhr und Mittwoch 8.30 Uhr die Türe des Vereinshauses am Rhein aufzuhebeln. Dies gelang ihnen nicht, allerdings entstand ein Sachschaden an der Tür und am Schloss.

Zudem wurden die Latten am Zaun der Hütte zerbrochen und ein frisch bepflanzter Blumenkasten von der Fensterbank geschmissen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Der Polizeiposten Laufenburg , Telefon 07763/92880 hat die Ermittlungen aufgenommen.