Laufenburg Verstoß gegen Waffengesetz: Polizeieinsatz wegen Schreckschusswaffe

Die Übergabe einer Schreckschusspistole an einer Laufenburger Bushaltestelle zog einen Polizeieinsatz nach sich. Ein 22 Jahre alter Mann muss sich wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Laufenburg – Einem Zeugen fiel in der Nacht zum Sonntag an einer Bushaltestelle in Laufenburg eine Frau auf, die aus ihrer Handtasche eine Schusswaffe nahm und diese einem Mann übergab. Der Mann habe die Waffe laut Polizeibericht in seine Hose gesteckt. Die beiden, die sich in einer größeren Personengruppe aufhielten, stiegen dann in einen Bus. Diese Gruppe konnte im Bus von der Polizei festgestellt werden. Auf Aufforderung händigte ein 22 Jahre alter Mann der Polizei eine Schreckschusspistole aus. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet, da er keine Erlaubnis hatte, die Waffe zu führen, wie die Polizei weiter mitteilt. Die Pistole wurde beschlagnahmt. Sie war nicht geladen.