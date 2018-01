Laufenburg Verkehrsministerium nimmt Planer des Regierungspräsidiums in die Pflicht

Aus Sicht des Verkehrsministeriums in Stuttgart darf es für die Abfahrt Hauenstein durch den Übergang des Planungsauftrags vom Regierungspräsidium (RP) Freiburg auf die Bundesgesellschaft Deges keine Verzögerungen geben.

Dies hatten die Vertreter der Region befürchtet, nachdem das RP einen engen Zusammenhang zwischen der Abfahrt und der Weiterführung der A 98 angedeutet hatte. "Ein Übergang der Planung an die Deges wird selbstverständlich so durchgeführt, dass keinerlei Verzögerungen im laufenden Planungsprozess eintreten. Das bedeutet, dass die Planung vom bisher dafür zuständigen Regierungspräsidium Freiburg zügig fortgeführt wird, bis die Deges diese übernimmt", teilte das Ministerium am Donnerstag mit. Das RP werde sich auch nicht aus der Verantwortung ziehen, sondern die Ergebnisse seiner Untersuchungen wie zugesagt öffentlich vorstellen, heißt es in der Mitteilung.