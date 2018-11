Die Laufenburger Haushalte werden ab dem Jahreswechsel mehr für ihr Wasser bezahlen müssen. Der Gemeinderat hob am Montag die Verbrauchsgebühr zum 1. Januar 2019 um 8 Cent auf 2,04 Euro an. Pro Person bedeutet dies laut Stadt durchschnittlich jährliche Mehrkosten in Höhe von 4 Euro. Die neuen Gebühren wurden für 2019 und 2020 kalkuliert. Ursächlich für die Erhöhung sind laut Rechnungsamtsleiterin Andrea Tröndle vor allem Tariferhöhungen.

Die Stadt bezieht ihr Wasser von den Stadtwerken zu denselben Konditionen wie die Privatverbraucher. Sowohl für die 23.000 in städtischen Einrichtungen wie für die 16.000 in öffentlichen Brunnen verbrauchten Kubikmeter Wasser muss sie die volle Gebühr zahlen. Der für 2019 prognostizierte Gesamtverbrauch in Laufenburg liegt bei 450.000 Kubikmeter Wasser, davon entfallen rund 40.000 Kubikmeter auf den städtischen Verbrauch.

Stadtrat Sascha Komposch (FW) erklärte, man müsse sich Gedanken über die in den Brunnen verbrauchte Wassermenge machen. Bürgermeister Ulrich Krieger erinnerte an die darüber bereits mehrmals geführte Diskussion: "Es gibt eine einzige Möglichkeit, die aber keiner will: Den Brunnen das Wasser abstellen."

