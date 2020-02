Um das deutsche Sportabzeichen in Gold oder Silber aus den Händen von Übungsleiter Marcel Schmidt in Empfang zu nehmen, kamen am Freitagabend 30 Personen in die Sportgaststätte beim Waldstadion geströmt. Insgesamt haben 41 Erwachsene, 25 Frauen und 16 Männer, die Auszeichnung erhalten. Egal, ob sie das erste Mal das Abzeichen in Gold, wie Bettina Berger oder das 38. Mal diese Auszeichnung in Gold erhielten, wie Klaus Lange, alle waren froh, an den Übungsabenden, die ab April bis September jeden Montag stattfanden, teilgenommen zu haben. In seiner Begrüßung war Marcel Schmidt von der Menge der Teilnehmer, sechs mehr als im vergangenen Jahr, sowie von die Anzahl derer, die zum Verleihen des Sportabzeichens gekommen waren, überwältigt. Allerdings waren es vor 20 Jahren oft 60 bis 70 Sportabzeichen, die verliehen wurden.

„Um die Teilnehmerzahl zu erhöhen, sollte jeder der Anwesenden einen Bekannten oder Verwandten zur Teilnahme begeistern“, erklärte Werner Siebold, der oft den Übungsleiter vertrat. Neben der sportlichen Herausforderung, die je älter der Teilnehmer ist, umso einfacher ist, erfahren die Teilnehmer eine schöne Kameradschaft.

Dank für die gute Organisation

Siebold bedankte sich im Namen der Anwesenden bei Birgit und Marcel Schmidt für die Leitung der Übungen, sowie für die gute Organisation in Verbindung mit der Erfassung der Leistungsdaten und deren Übermittlung an den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Neben einem Blumenstrauß und einer Flasche Hohes C, waren mit dem Dank Tageskarten für den Eintritt ins Erlebnisbad in Titisee-Neustadt verbunden.

Übungsabende gut besucht

Vorstandsmitglied Miriam Bubke dankte den Teilnehmern für die fleißige Teilnahme an den Übungsabenden, um das Sportabzeichen zu erlangen. Sie schloss sich dem Dank von Werner Siebold an das Ehepaar Birgit und Marcel Schmidt für die Leitung der Übungsabende, an.

Auszeichnung für 41 Athleten

Das Sportabzeichen erhielten 25 Frauen: Betina Berger (1 Mal), Kirstin Gastel (1), Karin Harsch (1), Susanne Herzog (1), Andrea Schmidt (1), Diana Behnke (2), Kristin Riegel (2). Dora Engesser (3), Nadine Lauber (3), Anke Hess (4), Larissa Völkle (5), Judith Diez (7), Katharina Kriese (8), Martina Matt (8), Andrea Lettau (9), Claudia Völkle (10), Monika Grimmecke (13), Ute Hermann (15), Birgit Schmidt (15), Ulrike Rietzel (17), Verena Mutter (18), Martina Ebner (19), Ulrike Brahmann (23), Sabine Dorfmeister-Huber (25) und Ursula Gerteis (25).

Diese 16 Männer können sich über die Urkunden freuen: Philipp Gastel (1), Bruno Häß (1), Armin Schmidt (1), Steffen Behnke (2), Nurmi Riegel (3), Peter Schörnig (4), Klaus Bürgin (6), Christoph Diez (10), Jörg Völkle (10), Rolf Briegel (12), Bernd Rietzel (16), Hubert Mutter (20), Marcel Schmidt (23), Werner Siebold (37), Erhard Kühn (38) und Klaus Lange (38).