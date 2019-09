von Charlotte Fröse

Was bringt jemanden dazu, rund 1100 Kilometer von Lausanne nach Rom auf einem historischen Pilgerweg zu Fuß zu gehen? Woldemar und Ursula Bannasch aus Laufenburg geben darauf eine Antwort: „Das Unterwegssein ist das Ziel.“ Die große Leidenschaft der beiden 67 Jahre alten Laufenbrger ist es, zu Fuß unterwegs zu sein. Schon vor ihrer Pensionierung, Woldemar Bannasch arbeitete als Lehrer und Erzieher und Ehefrau Ursula war im Pflegedienst, später als Pflegedienstleiterin eines Altenheims tätig, packten sie in den Ferien regelmäßig ihren Rucksack mit dem Nötigsten.

Am Ziel: Nach rund 1100 Kilometern Fußmarsch kamen Woldemar und Ursula Bannasch in Rom an. | Bild: privat

Sie zogen ihre Wanderschuhe an und machten sich zu Fuß auf, um auf historischen Pilgerwegen die Landschaft und die Natur, aber auch spirituelle Eindrücke zu erfahren und zu erleben. Bei ihren Wanderungen kommt es den Beiden nicht auf Schnelligkeit an. Der Zeitfaktor spiele keine Rolle, Entschleunigung sei der entscheidende Punkt, betonen sie. „Es ist erstaunlich, wie weit man auf seinen eigenen Füßen kommt“, resümiert Woldemar Bannasch. Nicht zu vergessen, die vielen positiven Begegnungen mit Menschen, die den Reisenden oftmals spontan und mit viel Herzlichkeit ohne großes Aufhebens weiterhalfen, wie die Beiden erzählen. Für Ursula Bannasch sind diese Begegnungen besonders wichtig, wie sie betont. „Es gibt noch diese Menschen“, freut sich Woldemar Bannasch.

Wiedererlebbar: Auf ihrem Fußmarsch auf der historischen Via Francigena führten Woldemar und Ursula Bannasch ein Tagebuch. | Bild: Charlotte Fröse

Ihre längste bisherige Pilgertour in den vergangenen zehn Jahren führte sie, neben zahlreichen weiteren Wanderungen, durch ganz Europa, 2012 auf einer Länge von rund 2700 Kilometern während viereinhalb Monaten auf dem berühmten Jakobsweg durch die Schweiz, Frankreich und Spanien bis nach Santiago de Compostela. Für diesen Sommer hatten sich die beiden Laufenburger für eine Pilgerwanderung auf einem Teilstück der Via Francigena, sie wird auch als Frankenstraße oder Frankenweg bezeichnet, ab Lausanne bis Rom entschlossen.

Nach einer Zugfahrt nach Lausanne nahmen sie am 13. Mai die Strecke unter die Füße. Die Reise führte sie über die Alpen, durch das Aostatal, die Poebene, La Spezia, Siena und die Toscana bis nach Rom. Dabei galt es, etliche Hindernisse zu überwinden. Nur in Ausnahmefällen bestiegen die Bannaschs auch den Bus oder den Zug und ein Fährmann brachte sie über den Po. Sie trotzten großer Hitze, erlebten einige Gewitter, sahen sich von Hütehunden umzingelt und hörten Wölfe heulen. Ein guter Wanderführer in Buchform leistete ihnen gute Dienste, was die Streckenführung wie auch die Suche nach Unterkünften betraf.

Wiedererkennbar: Die Pilgerfigur begleitet als Wegweiser die Wanderer entlang der Frankenstraße (Via Francigena). | Bild: privat

„Es ist ein tolles Gefühl, auf den zum Teil noch gepflasterten Römerwegen zu wandern“, erzählt Ursula Bannasch, die es ebenso wie ihr Mann genießt, beim Wandern in die Vergangenheit einzutauchen. In Tagebüchern hielten Woldemar und Ursula Bannasch ihre Eindrücke fest. Entlang des Weges und in den durchwanderten Orten gibt es unzählige historische und künstlerische Zeugen aus vergangener Zeit, die es zu entdecken galt.

Im Gegensatz zum stark frequentieren Jakobsweg waren die beiden Wanderer auf großen Teilen der diesjährigen Strecke wirklich allein unterwegs und konnten so mit sich und ihren Gedanken allein pilgern. Auf den letzten Kilometern ihrer zweienhalb Monate dauernden Pilgerreise eröffnete sich ihren Blicken vom Monte Mario herab Rom, das Ziel ihrer Tour. „Das war ein erhebender Moment“, wie beide feststellten. Ein neues Wanderziel haben sie noch nicht konkret im Kopf, aber dass es wieder per pedes losgeht, ist sicher. „Zu Fuß unterwegs zu sein, ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens“, bekennen die Beiden.